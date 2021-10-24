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Он ее лайкнул! Кто из знаменитых мужчин любить рассматривать в интернете фото чужих жен

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 октября, 22:37
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Лайки на фото иногда приводят к ссорам в отношениях. Эта проблема не обходит и звездные союзы – там мужчины тоже оценивают красоту других девушек отметками в социальных сетях
Звездные мужчины иногда тоже любят ставить лайки другим девушкам
Звездные мужчины иногда тоже любят ставить лайки другим девушкам

В известной семье Катерины Кухар и Александра Стоянова это часто бывает. Как признался артист балета: он любит рассматривать красавиц в Интернете и ставить им лайки.

Я, как человек, который занимается высоким искусством, очень люблю красоту и красивых женщин, красивых людей, красивую природу, – признается Александр.

Такое занятие мужа очень тревожит супругу Катерину Кухар:

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Я листал ленту такой: "О, класс, лайк!" И Екатерина раз в мой телефон: "А кто это?" Там такая хорошая девушка, моя знакомая, где-то на пляже. А жена ее не знает. Много вопросов пошло, был небольшой скандал. Екатерина очень ревнивая. Лучше ее не злить, – рассказывает Стоянов.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

А вот актриса Наталья Денисенко не только не против того, что ее муж Андрей Фединчик ставит другим лайк. Но и ничего страшного не видит даже в том, что он переписывается с другими. Более того, признается Наталья, она себе тоже такое позволяет:

Я даже знаю, что мой муж переписывается периодически со своей бывшей женой. У них такое очень дружеское общение. И лайкает фоточки и комментирует. Но если что, я просто выгоню его из дома. Я тоже могу лайкать фотографии красивых женщин, мужчин, комментировать, – говорит актриса.

Фото: Instagram Натальи Денисенко

А вот продюсер Юрий Никитин не поставит лайк даже на очень симпатичной девушке.

Лайкаю только свою жену, у меня нет времени на других. Еще моих коллег по индустрии из разных стран мира, немного, ограниченное количество, – рассказывает Юрий.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Ольга Горбачева и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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Телеведущий Анатолий Анатолич тоже сердечки чужим женщинам не ставит – от греха подальше. Ведь, как рассказала его жена – продюсер Юла, однажды он уже долайкался до скандалу.

Это было давно. И он отхватил, поэтому уже никому, кроме Лили Ребрик не лайкает. У меня трое детей, я должна защищать свою семью, поэтому конечно мы поговорили и ему пришлось бы заблокировать девушку. Это реальная правда жизни, – признается Юла.

Анатолий Анатолич и Юла
Анатолий Анатолич и Юла / Фото: Иван Марчук

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Марина Григоренко
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