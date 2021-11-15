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Он меня унижал: Племянница Софии Ротару рассказала об издевательствах бывшего парня

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 20:47
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Украинская певица Sonya Kay впервые призналась, что ее экс-возлюбленный нередко поднимал на нее руку и публично оскорблял. Она терпела абьюзивные отношения целых два года
Sonya Kay два года терпела издевательства бывшего парня
Sonya Kay два года терпела издевательства бывшего парня / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В своем свежем интервью родственница Ротару, которая после смерти отца впала в депрессию, откровенно поделилась подробностями своих самых ужасных отношений.

С бывшим молодым человеком Соня познакомилась в Англии, когда ей было 22 года. Сначала между ними была романтика и ничего не предвещало беды, но все изменилось, как только пара приняла решение жить вместе. Тогда девушке пришлось решать все бытовые вопросы за двоих.

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Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства, – рассказывает певица.

Племянницу Софии Ротару регулярно избивал экс-возлюбленный
Племянницу Софии Ротару регулярно избивал экс-возлюбленный / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Принять решение об уходе и навсегда перестать общаться с возлюбленным ей не давали пылкие чувства. Поэтому Соня продолжала терпеть.

Я его очень любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я совершенно не уважала себя. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях, – признается исполнительница.

Но она все-таки решилась разойтись после того, как экс-бойфренд настолько сильно ударил ее по лицу, что певица упала на пол.

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Сейчас Соня старается забыть пережитое как страшный сон. Она рада, что ушла от бывшего-абьюзера и смогла встретить своего мужа – хоккеиста Олега Петрова.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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