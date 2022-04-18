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Он шутит, но я все чувствую, – Злата Огневич об отце, который спасает людей в Харькове

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 19:52
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Отец украинской певицы оказывает медицинскую помощь раненым
Злата Огневич переживает за отца, который находится в Харькове
Злата Огневич переживает за отца, который находится в Харькове / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Отец Златы – Леонид Бордюг – полковник медицинской службы. С 1999 года он служил ведущим хирургом в структуре медицинского обеспечения Военно-морских сил Украины.

Недавно Леонид Григорьевич уехал в Харьков, чтобы там помогать раненым бойцам.

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Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем, – говорила Злата, когда провожала отца на службу.

Спустя пару недель исполнительница рассказала, как ее отец справляется в Харькове и призналась, как сама переносит разлуку и волнение из-за того, что он находится в одном из наиболее опасных мест в Украине на данный момент.

Злата Огневич рассказала о своем отце, который спасает людей в Харькове / Скриншот: instagram.com/stories/zlata.ognevich

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В сторис Злата рассказала, что настроение у ее отца боевое, что он много шутит и хорошо держится. Однако в его голосе певица все равно слышит волнение.

Подробности он мне не рассказывает по телефону. Но голос озабочен, раненых привозят. Прошу его не ходить по улице, потому что там обстрелы. На что он мне улыбается, знаете, как мужчины шутят, хотя голос озабочен. Настроение боевое, потому что он офицер и просто по характеру очень сильный человек, – поделилась с фолловерами Огневич.

Она также выразила надежду, что сможет поехать в Харьков с концертом для военных и там увидится с папой.

Жителей Харькова призвали сегодня не выходить на улицу – оккупанты продолжают обстреливать город, а мэр Игорь Терехов призвал жителей районов, которые больше всего обстреливаются, эвакуироваться в менее опасные места, так как безопасных мест в городе не осталось.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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