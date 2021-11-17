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Она должна понимать, что несет: Монро не в обиде на Каменских, но не считает себя скандальной

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 ноября, 19:27
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Монро ранее указала Насте Каменских на ее ошибку. В шоу "Маска" на телеканале "Украина" певица назвала травести-диву "скандальной". Монро это не понравилось
Травести-дива Монро прокомментировала слова Насти Каменских на шоу "Маска"
Травести-дива Монро прокомментировала слова Насти Каменских на шоу "Маска" / Фото: скриншот

Травести-дива не обижается на Настю Каменских за то, что она назвала ее "скандальной" в эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина".

В то же время Монро указывает на ошибку, которую допустила Настя Каменских, и в комментарии сайту "Сегодня" поделилась своим мнением по поводу скандальных людей, назвав таковыми Настю и даже Олю Полякову.

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Я не обвиняю Настю, это был больше вопрос ко всем, кто до сих пор считает людей, которые открыто говорят о своем статусе принадлежности к ЛГБТ-комьюнити – скандальными. Скорее всего Настя просто не разобралась в значении понятия "скандальная". Обид и претензий у меня точно нет, – делится с нами Монро.

По мнению травести-дивы, скандальные личности – это "недалекие, чаще глупые, психически неуравновешенные и не воспитанные" люди, не умеющие вести дискуссию и нарушающие границы.

Настя скорее всего просто сморозила глупость, на которую даже не обратила внимания. Но она лидер мнения для украинцев и должна понимать, что несет. Мы можем гадать, но есть смысл характеристики "скандальная". И почему-то "скандальный. эпатажный" связывают с артистами – открытыми ЛГБТ. А это в корне не правильно. Для меня Настя, та же Оля Полякова в разы скандальнее чем тот же Меловина, – объяснила Монро.

Монро считает Настю Каменских и Олю Полякову более скандальными, чем MELOVIN
Монро считает Настю Каменских и Олю Полякову более скандальными, чем MELOVIN / Фото: instagram.com/monritta

С чего все началось?

В эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина", где звездные детективы угадывают, какие знаменитости скрываются под масками, Настя Каменских предположила, что под маской Скандала – травести-дива Монро.

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Каменских отметила, что Монро "довольно скандальная". Этот момент не понравился травести-диве, которая выразила свое возмущение в Facebook-публкиации.

Монро не нравится тот факт, что людей из ЛГБТ-сообщества часто причисляют к скандальным личностям.

Настя пока никак не отреагировала на эту ситуацию. Она продолжает постить фото и видео в Instagram, не обращая внимания на этот инцидент. Кстати, мы можем подсказать, как делать крутые фото и видео, как у Каменских – узнайте об этом в нашем материале.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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