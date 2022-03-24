"Они заражены" – Андрей Данилко о разнице между украинцами и русскими

Украинский артист практически не поддерживает связь со знакомыми, которые живут в РФ

Андрей Данилко рассказал о разнице между украинцами и русскими / Фото: YouTube

Андрей Данилко сейчас находится в Киеве. В соцсетях он активно освещает тему войны в родной стране, пишет о российской агрессии. Недавно артист рассказал, с каким проблемами столкнулся Максим Галкин из-за поддержки Украины.

Данилко в интервью изданию Медуза признался, что сейчас практически не поддерживает связь со знакомыми в России, которых у него много – аргументы Андрея не хотят слушать.

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Я понимаю, должно пройти время и они (люди из России – ред.) должны ощутить на себе санкции и влияние зомбирования, которое велось с экранов на протяжении многих лет. Люди ему очень подвержены. Они заражены. И ты не понимаешь, как люди могут разговаривать, будто ничего не происходит, – объясняет Данилко.

По мнению артиста, главное отличие украинцев и россиян в том, что первых нельзя сделать рабами, а когда на территорию Украины врывается оккупант, народ только объединяется, чтобы стать сильнее.

Кардинальная разница в том, что у нас нет ощущения, что нас можно обидеть или унизить. Можно заставить, но вообще нельзя меня сделать рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже соврать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает... Они (оккупанты – ред.) не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали, – сказал Андрей Данилко.

Ранее Андрей Данилко посоветовал российским звездам, которые поддерживают войну в Украине, заткнуться и молчать.

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