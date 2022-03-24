Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Леси

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Они заражены" – Андрей Данилко о разнице между украинцами и русскими

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 20:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский артист практически не поддерживает связь со знакомыми, которые живут в РФ
Андрей Данилко рассказал о разнице между украинцами и русскими
Андрей Данилко рассказал о разнице между украинцами и русскими / Фото: YouTube

Андрей Данилко сейчас находится в Киеве. В соцсетях он активно освещает тему войны в родной стране, пишет о российской агрессии. Недавно артист рассказал, с каким проблемами столкнулся Максим Галкин из-за поддержки Украины.

Данилко в интервью изданию Медуза признался, что сейчас практически не поддерживает связь со знакомыми в России, которых у него много – аргументы Андрея не хотят слушать.

Реклама

Я понимаю, должно пройти время и они (люди из России – ред.) должны ощутить на себе санкции и влияние зомбирования, которое велось с экранов на протяжении многих лет. Люди ему очень подвержены. Они заражены. И ты не понимаешь, как люди могут разговаривать, будто ничего не происходит, – объясняет Данилко.

По мнению артиста, главное отличие украинцев и россиян в том, что первых нельзя сделать рабами, а когда на территорию Украины врывается оккупант, народ только объединяется, чтобы стать сильнее.

Кардинальная разница в том, что у нас нет ощущения, что нас можно обидеть или унизить. Можно заставить, но вообще нельзя меня сделать рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже соврать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает... Они (оккупанты – ред.) не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали, – сказал Андрей Данилко.

Ранее Андрей Данилко посоветовал российским звездам, которые поддерживают войну в Украине, заткнуться и молчать.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять