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Они знакомы давно: инсайдер раскрыл подробности романа Мендель и Кухты

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 09:00
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Об отношениях журналистки и политика рассказал инсайдер из близкого политического круга пары в эксклюзивном комментарии для сайта "Сегодня"
Инсайдер раскрыл подробности романа Мендель и Кухты
Инсайдер раскрыл подробности романа Мендель и Кухты / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Юлия Мендель и Павел Кухта официально заявили о своем романе буквально на днях. Однако это уже вызвало огромный резонанс среди публики.

Нам удалось пообщаться с одним из приближенных к паре источников, который рассказал нам подробности отношений Юлии и Павла.

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Как оказалось, бывшая пресс-секретарь и политик познакомились еще в 2017 году, когда пересекались на общих мероприятиях. Тогда Юлия работала в "Всемирный банк" и New York Times, а Павел Кухта занимал пост советника Премьера в стратегической группе советников по поддержке реформ.

Они знакомы давно. Когда Юлия была пресс-секретарем президента в 2019 году, Павел стал первым заместителем министра экономики. Из-за этого они много общались по работе, но так как Павел был женат, а Юлия – в отношениях, общение было скорее дружеским, – рассказал инсайдер.

Павел на презентации книги Юлии
Павел на презентации книги Юлии

Ситуация, по словам источника, изменилась в прошлом году. Летом между Юлией и Павлам стали зарождаться романтические чувства. В конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между Мендель и Кухтой не просто дружба.

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Тогда Павел прилетел к Юле на день рождения, она была за границей. Тогда же стало известно, что он разводится ос своей супругой. Там уже все было понятно, – поделился инсайдер.

По словам близкого окружения, пара долго не тянула и почти сразу они стали жить вместе. Однако влюбленные тщательно скрывали свой роман от публики и не хотели афишировать начало отношений.

Мендель и Кухта долго скрывали отношения
Мендель и Кухта долго скрывали отношения

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову заподозрили в романе с женатым миллионером.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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