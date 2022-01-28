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ONUKA едва не потеряла сына при сложных родах: "Я даже думала скрыть это"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 21:02
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Фронт-вумен группы ONUKA призналась, что едва не потеряла своего первенца во время родов – врачам пришлось срочно делать певице кесарево сечение
ONUKA рассказала о сложных родах
ONUKA рассказала о сложных родах

Ната Жижченко однажды призналась в том, что никогда не хотела иметь детей, но судьба распорядилась иначе. Сейчас певица воспитывает сына Александра.

ONUKA призналась в интервью Василисе Фроловой, что роды дались ей невероятно тяжело не только физически, но и морально.

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Сложности были по причине того, что всю беременность у певицы была преэклампсия и все время пока вынашивала малыша, исполнительница пила препараты от давления.

Перед родами у меня очень начало повышаться давление. Мне дали лекарство, но оно не стабилизировало мое давление. И мне сделали эпидуральную анестезию. Мне стало легче, я успокоилась, – поделилась Ната.

Во время родов произошло осложнение – давление стало падать от малыша, врачам пришлось принимать экстренные меры.

У сына начало падать давление, врачи были перепуганы. Врачи сказали, что нужно делать кесарево сечение, потому что может быть гипоксия, – вспомнила исполнительница.

Также Ната столкнулась еще с одной большой проблемой, которую очень часто привязывают к постродовой депрессии. Певица долгое время чувствовала себя морально тяжело из-за того, что не смогла родить малыша сама.

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Мне даже врачу было стыдно признаться, какой вел беременность, что мне сделали кесарево. Мне даже маме было стыдно сказать. Я даже думала скрыть это. У меня было такое мнение, что я не справилась, а не то, что у меня здоровый ребенок, – откровенно рассказала исполнительница.

Ранее мы писали, что Onuka сыграла первый сольный концерт в этом году.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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