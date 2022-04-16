ONUKA с оркестром выступила на Киевском вокзале: вас проберет до мурашек!

Выступление проводилось для поддержания духа людей в эти бурные мгновения

Выступление ONUKA надо увидеть каждому / Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинские артисты сейчас каждый на своем месте пытается делать все для приближения победы над российскими оккупантами: кто-то с оружием в руках, кто-то с помощью волонтерства, благотворительных сборов и концертов, которые сейчас являются необходимой составляющей для поддержания боевого духа. И сейчас у всех на устах нереально душевное выступление ONUKA.

Артистка вместе с с оркестром народных инструментов спела в зале ожидания Киевского железнодорожного вокзала, в месте, которое стало временным убежищем для тех, кто вынуждено покидать свои дома из-за войны. ONUKA в Instagram призналась, что было непросто собраться, но она в очередной раз поняла, что украинцы – сильный и смелый народ, который вскоре придет к победе.

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Недавно имела честь сыграть с НАОНИ в зале ожидания Киевского центрального железнодорожного вокзала. Выступление проводилось для поддержания духа людей в эти мятежные мгновения. Наверное, во время игры я смогла ощутить все, что не давала себе осмыслить с 24 февраля. Едва доиграла, и это слышно. Но я и в очередной раз поняла, что нас не преодолеть и дух наш несокрушимый. И это не патетика. Это практика. Мы ❤️. Все будет Украина,

– написала Ната Жижченко в соцсети.

Рекомендуем увидеть выступление ONUKA с оркестром.

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