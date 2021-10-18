Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО

Юбилей Баскова

Умерла Елена Волк

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Опять война? Экс-супруга Павлика заявила, что Репяхова хочет выгнать ее из квартиры

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 14:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева опубликовала сообщение, которое, по ее словам, получила от Екатерины Репяховой после того, как певец уведомил ее о необходимости продажи квартиры
Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры
Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Отношения между Лорой Созаевой и молодой женой Виктора Павлика, мягко говоря, натянутые. На этот раз между троицей возник квартирный вопрос.

Некоторое время назад Виктор Павлик обещал своей бывшей жене Лоре выплатить деньги за квартиру, купленную в кредит, в которой и проживает Созаева. Сейчас женщина рассказал, что ее выгоняют из жилья.

Реклама

Она получила сообщение от экса, который заявил, что больше не может тратиться на квартиру и ее нужно продать. Вскоре Созаевой прошло письмо от Екатерины Репяховой, которая была более многословна.

Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс. На следующее утро, в 7 утра, Екатерина Репяхова присылает мне смс такого содержания, – написала Лора Созаева в Facebook, где и опубликовала то самое сообщение.

Екатерина Репяхова в тексте подчеркнула, что бывшей жене Виктора необходимо быть более самодостаточной и платить за ее квартиру никто не будет.

Реклама

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять