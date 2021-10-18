Опять война? Экс-супруга Павлика заявила, что Репяхова хочет выгнать ее из квартиры

Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева опубликовала сообщение, которое, по ее словам, получила от Екатерины Репяховой после того, как певец уведомил ее о необходимости продажи квартиры

Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Отношения между Лорой Созаевой и молодой женой Виктора Павлика, мягко говоря, натянутые. На этот раз между троицей возник квартирный вопрос.

Некоторое время назад Виктор Павлик обещал своей бывшей жене Лоре выплатить деньги за квартиру, купленную в кредит, в которой и проживает Созаева. Сейчас женщина рассказал, что ее выгоняют из жилья.

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Она получила сообщение от экса, который заявил, что больше не может тратиться на квартиру и ее нужно продать. Вскоре Созаевой прошло письмо от Екатерины Репяховой, которая была более многословна.

Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс. На следующее утро, в 7 утра, Екатерина Репяхова присылает мне смс такого содержания, – написала Лора Созаева в Facebook, где и опубликовала то самое сообщение.

Екатерина Репяхова в тексте подчеркнула, что бывшей жене Виктора необходимо быть более самодостаточной и платить за ее квартиру никто не будет.

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