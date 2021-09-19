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Осадчая и Горбунов поделились трогательными фото месячного сына

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 15:00
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Недавно Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Телеведущая родила сына своему супругу Юрию Горбунову и сегодня звездная семья празднует первый месяц Даниила
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились фотографиями новорожденного сына
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились фотографиями новорожденного сына / Фото: instagram.com/kosadcha

Супруги сделали несколько черно-белых кадров, держа на руках маленького сына. Это второй общий ребенок Осадчей и Горбунова. У пары также есть старший сын Иван, который родился в 2017 году.

О беременности Кати Осадчей стало известно в мае этого года, а уже сегодня их ребенку исполнился месяц.

Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей, – подписала снимок в Instagram счастливая Осадчая.

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Юрий Горбунов поделился в фолловерами несколькими фотографиями, на одной из которых можно увидеть их с Катей сына – Ивана.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Также отметим, что у Кати Осадчей есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

12 сентября ведущая отпраздновала 38-й день рождения и в честь праздника поделилась архивными фото, сделанным во время беременности.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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