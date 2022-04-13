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Осадчая и Горбунов задумались об усыновлении ребенка, родители которого погибли во время войны

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 18:58
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Украинский телеведущий рассказал о планах после победы Украины в войне
Юрий Горбунов рассказал о планах усыновить ребенка после войны
Юрий Горбунов рассказал о планах усыновить ребенка после войны / Фото: instagram.com/kosadcha

Больше месяца в Украине идет война, которую начала Россия против украинского народа. Каждый сейчас ведет борьбу на своем фронте. Артисты – кто в ВСУ и теробороне, а кто на информационном поле. Юрий Горбунов и Катя Осадчая с первых дней говорят о российской агрессии и показывают последствия "русского мира". Кроме того телеведущая со своей командой создала чат-бот, чтобы помогать украинцам находить близких.

Звездная пара не сомневается, Украина обязательно победит. Юрий Горбунов понимает, что после победы украинцам нужно будет отстраивать страну после прихода "русского мира". Задумывается телеведущий и о судьбе детей, которые из-за войны остались без родителей. Он отметил, украинцам нужно будет их усыновлять. Пара не исключает, что они кого-то из детей усыновят или удочерят.

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Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем, – сказал телеведущий в интервью Сніданок. Онлайн

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также Юрий Горбунов рассказал, что его 5-летний сын Иван не понимает что происходит в Украине.

Мы пытались ему объяснить, что это временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои 5 лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно… мы, даже когда ездили на море, я предлагал ему приобрести водяной пистолет, а он не захотел. Сейчас, когда он смотрит в телевизор, говорит "Папа, а чего это так все произошло? Кто это так с нами сделал?". Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет и наступит мир

Напомним Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих общих детей – сыновей Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, сейчас ему уже 19 лет.

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Ранее Катя Осадчая предложила беременной Регине Тодоренко приехать рожать в бомбоубежище.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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