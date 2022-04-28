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Осадчая осудила Билозир за публичные претензии к Поляковой и Матвиенко

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 08:09
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Популярная украинская телеведущая считает, что сейчас не время устраивать скандалы
Катя Осадчая обратилась к Оксане Билозир после ее претензий к Оле Поляковой и Тони Матвиенко
Катя Осадчая обратилась к Оксане Билозир после ее претензий к Оле Поляковой и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/oksana.bilozir

Катя Осадчая раскритиковала Оксану Билозир, которая через Facebook пригрозила Оле Поляковой и Тони Матвиенко судом за нарушение авторских прав. Как отметила телеведущая, такие вопросы следует решать в личной беседе.

Оксана Билозир, при всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки. Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах.Оксана Билозир, отвечаю в публичном поле, так как вы начали это именно так, – написала Катя Осадчая в Instagram

Катя Осадчая высказались о претензиях Оксаны Билозир к Оле Поляковой и Тони Матвиенко
Катя Осадчая высказались о претензиях Оксаны Билозир к Оле Поляковой и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/kosadcha

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Напомним, Оксана Билозир у себя на странице в Facebook заявила, что Оля Полякова и Тоня Матвиенко "нагло перепевают ее песни". Полякова, как утверждает Билозир, перепела Мелодію Скорика, известную, как "Свіча" - посвященную геноциду украинцев из-за Голодомора, Тоня Матвиенко — композицию "Коханий".

Ранее Катя Осадчая высказалась о звездах родом из Украины, которые молчат о войне.

Элина Пелешенко
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