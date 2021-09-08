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Осадчая рассказала, как они с Горбуновым назвали своего второго сына

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 19:09
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Совсем недавно Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Телеведущая родила сына своему супругу Юрию Горбунову. Первые недели жизни малыша супруги не рассекречивали его имя
Как Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов назвали своего второго сына
Как Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов назвали своего второго сына / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова родился 19 августа. Супруги не сразу сообщили, какое имя выбрали для малыша. Как сообщает ТСН, ведущие решили назвать сына Даниилом.

Это их второй общий ребенок. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. О беременности Осадчей стало известно в мае этого года.

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Юрий Горбунов с сыновьями
Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В день, когда Даниил появился на свет, Екатерина написала в Instagram трогательный пост.

Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые ребята, – подписала публикацию Осадчая.

Также отметим, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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