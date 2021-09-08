Осадчая рассказала, как они с Горбуновым назвали своего второго сына

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова родился 19 августа. Супруги не сразу сообщили, какое имя выбрали для малыша. Как сообщает ТСН, ведущие решили назвать сына Даниилом.
Это их второй общий ребенок. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. О беременности Осадчей стало известно в мае этого года.
В день, когда Даниил появился на свет, Екатерина написала в Instagram трогательный пост.
Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые ребята, – подписала публикацию Осадчая.
Также отметим, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.
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