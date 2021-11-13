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Осадчая с глубоким декольте спровоцировала жаркие споры в Сети: Анероксия или ракурс не тот?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 18:43
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Телеведущая не перестает радовать поклонников атмосферными осенними фотосетами и стильными луками. Но новые кадры в необычном для экс-модели образе очень смутили фанов
Телеведущая испугала худощавостью своих фолловеров.
Телеведущая испугала худощавостью своих фолловеров. / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой , опубликовала два снимка, на которых позирует в черном платье по фигуре с глубоким декольте из своей новой коллекции, созданной вместе с украинским дизайнером Андре Таном.

Свой образ звезда дополнила украшениями. Также Екатерина нанесла легкий мейк и распустила волосы.

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Екатерина Осадчая позирует в облегающем платье с экстримальным декольте.
Екатерина Осадчая позирует в облегающем платье с экстримальным декольте. / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, фигура Кати довольно быстро восстановилась после родов – звезда выглядит потрясающе.

Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в Сети.
Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в Сети. / Фото: instagram.com/kosadcha

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Кстати, ведущая опубликовала одно фото цветное, а другое черно-белое. Так, она посоветовалась с фанами, какая фотография все-таки лучше.

Звездные друзья ведущей положительно оценили эффектный образ Осадчей. В частности, Потап написал, что Катя "похожа на американскую актрису", а Виталий Козловский заявил: "Бомбическая".

Казалось бы новые фото в Instagram Екатерины выглядят эстетично и гармонично, но поклонники оценили их по-другому.

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Некоторые из фолловеров отметили, что звезда слишком сильно похудела и выбрала неудачные ракурсы , другие одобрили образ и позирование ведущей:

  • Если интересует мнение рядового гортача ленты, то фото неудачные, будто живот болит, а ч/б декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, но эти фото не очень((
  • Зачем себя так засушивать?
  • Кости будто светятся, вам так не кажется?!) Может ракурс не тот.
  • Ужас, а грудь где.
  • По черно-белому фото можно поставить диагноз – анорексию.
  • Фото великолепны, очень красиво выглядите.
  • Бомбическая.
  • Вау!
Фото: скриншот instagram/ kosadcha

Напомним, Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван, родившийся в 2017 году. 19 августа этого года у супругов родился второй сын Даниил.

Также у Осадчей еще есть старший сын Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Ему 19 лет и в этом году он окончил школу. Сейчас живет и учится в США.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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