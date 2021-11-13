Осадчая с глубоким декольте спровоцировала жаркие споры в Сети: Анероксия или ракурс не тот?

Екатерина Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой , опубликовала два снимка, на которых позирует в черном платье по фигуре с глубоким декольте из своей новой коллекции, созданной вместе с украинским дизайнером Андре Таном.
Свой образ звезда дополнила украшениями. Также Екатерина нанесла легкий мейк и распустила волосы.
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Отметим, фигура Кати довольно быстро восстановилась после родов – звезда выглядит потрясающе.
Кстати, ведущая опубликовала одно фото цветное, а другое черно-белое. Так, она посоветовалась с фанами, какая фотография все-таки лучше.
Звездные друзья ведущей положительно оценили эффектный образ Осадчей. В частности, Потап написал, что Катя "похожа на американскую актрису", а Виталий Козловский заявил: "Бомбическая".
Казалось бы новые фото в Instagram Екатерины выглядят эстетично и гармонично, но поклонники оценили их по-другому.
Некоторые из фолловеров отметили, что звезда слишком сильно похудела и выбрала неудачные ракурсы , другие одобрили образ и позирование ведущей:
- Если интересует мнение рядового гортача ленты, то фото неудачные, будто живот болит, а ч/б декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, но эти фото не очень((
- Зачем себя так засушивать?
- Кости будто светятся, вам так не кажется?!) Может ракурс не тот.
- Ужас, а грудь где.
- По черно-белому фото можно поставить диагноз – анорексию.
- Фото великолепны, очень красиво выглядите.
- Бомбическая.
- Вау!
Напомним, Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван, родившийся в 2017 году. 19 августа этого года у супругов родился второй сын Даниил.
Также у Осадчей еще есть старший сын Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Ему 19 лет и в этом году он окончил школу. Сейчас живет и учится в США.
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