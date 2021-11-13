Осадчая с глубоким декольте спровоцировала жаркие споры в Сети: Анероксия или ракурс не тот?

Телеведущая не перестает радовать поклонников атмосферными осенними фотосетами и стильными луками. Но новые кадры в необычном для экс-модели образе очень смутили фанов

Телеведущая испугала худощавостью своих фолловеров. / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой , опубликовала два снимка, на которых позирует в черном платье по фигуре с глубоким декольте из своей новой коллекции, созданной вместе с украинским дизайнером Андре Таном.

Свой образ звезда дополнила украшениями. Также Екатерина нанесла легкий мейк и распустила волосы.

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Екатерина Осадчая позирует в облегающем платье с экстримальным декольте. / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, фигура Кати довольно быстро восстановилась после родов – звезда выглядит потрясающе.

Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в Сети. / Фото: instagram.com/kosadcha

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Кстати, ведущая опубликовала одно фото цветное, а другое черно-белое. Так, она посоветовалась с фанами, какая фотография все-таки лучше.

Звездные друзья ведущей положительно оценили эффектный образ Осадчей. В частности, Потап написал, что Катя "похожа на американскую актрису", а Виталий Козловский заявил: "Бомбическая".

Казалось бы новые фото в Instagram Екатерины выглядят эстетично и гармонично, но поклонники оценили их по-другому.

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Некоторые из фолловеров отметили, что звезда слишком сильно похудела и выбрала неудачные ракурсы , другие одобрили образ и позирование ведущей:

Если интересует мнение рядового гортача ленты, то фото неудачные, будто живот болит, а ч/б декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, но эти фото не очень((

Зачем себя так засушивать?

Кости будто светятся, вам так не кажется?!) Может ракурс не тот.

Ужас, а грудь где.

По черно-белому фото можно поставить диагноз – анорексию.

Фото великолепны, очень красиво выглядите.

Бомбическая.

Вау!

Фото: скриншот instagram/ kosadcha

Напомним, Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван, родившийся в 2017 году. 19 августа этого года у супругов родился второй сын Даниил.

Также у Осадчей еще есть старший сын Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Ему 19 лет и в этом году он окончил школу. Сейчас живет и учится в США.

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