Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о планах усыновить ребенка

Юрий Горбунов признался, что задумывается о судьбе детей, которые из-за войны остались без родителей

Катя Осадчая призналась, что они с Юрием Горбуновым узнают больше подробностей об усыновлении / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов не исключил, что они с Катей Осадчей усыновят малыша после окончания войны. Телеведущая впервые прокомментировала заявление мужа и отметила, они обсуждали этот вопрос, но к разговором об усыновлении стоит будет вернуться после окончания войны.

Катя Осадчая подчеркнула, усыновление — это более ответственнее, чем рождение ребенка.

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Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома, – рассказала телеведущая в интервью для nv.ua

Юрий Горбунов и Катя Осадчая задумываются об усыновлении ребенка / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих общих детей – сыновей Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, сейчас ему уже 19 лет.

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