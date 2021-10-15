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Сколько стоит титул Мисс Украина: признание основателя конкурса Сергея Матяша

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
15 октября, 19:09
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Основатель и экс-директор конкурса "Мисс Украина" Сергей Матяш откровенно рассказал, сколько стоит титул самой красивой украинки и зачем продал призовые места. Читайте подробности в материале
В этом году финал конкурса "Мисс Украина" пройдет 21 октября
В этом году финал конкурса "Мисс Украина" пройдет 21 октября / Фото: instagram.com/missukraine_official

Основатель и экс-директор конкурса "Мисс Украина" Сергей Матяш сделал резонансное заявление в программе одного из украинских телеканалов. Шоумен признался, что продавал призовые места в конкурсе.

Хотя мы и продолжаем наслаждаться красотой 25-ти финалисток, сообщение экс-директора шокирует.

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Матяш абсолютно спокойно и открыто рассказал, что из 24-х конкурсов, которые он проводил, 5-6 были куплены. Основатель "Мисс Украина" отметил, что за годы работы не раз сталкивался с финансовыми проблемами, которые вели к нехватке денег для проведения масштабного финала события.

Сергей провел аналогию с тем, что в Украине, к сожалению, легко можно купить госдолжность, не то что корону и звание самой красивой украинки.

Однажды мне предложили сумму в триста тысяч долларов. Такое было. Я сидел в одном общественном месте с руководителем корпорации, который сказал: вот есть участница, я хочу, чтобы она была первой. Вы скажите так и сейчас мой водитель из машины принесет вам деньги, – признался Матяш.

Назвать имена участниц, которые покупали титул "Мисс Украина" или годы, когда это происходило, Матяш, конечно, отказался.

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Напомним, уже через неделю Украина узнает имя новой королевы красоты. Финал конкурса пройдет 21 октября.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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