"Гарячі серця, характер зі сталі": Остап Ступка зачитал стих, который сейчас надо услышать каждому

Эта поэзия из проекта "Поезія незламних", которую читает украинский актер Остап Ступка, достойна внимания. Она отражает наши нынешние реалии и всю боль, которую сейчас переживает каждый украинец

Остап Ступка зачитал стих Сергея Фалиона "Ми йдемо далі" / Фото: скриншот

Недавно все обсуждали откровения Дмитрия Дикусара о том, что помогает защитникам из ВСУ поддерживать боевой дух. Мы также не можем оставаться равнодушными к поэзии, которая отражает наши нынешние реалии и всю боль, которую украинцы переживают из-за вторжения России. Следующий стих нужно услышать каждому!

На YouTube-канале Театра имени Ивана Франка появился новый проект – "Поезія незламних". Это инициатива театра на основе стихов современных украинских поэтов, рожденных российской войной.

Реклама

Театр имени Ивана Франка в Киеве

Авторы идеи имеют важную миссию:

Мы стремимся запечатлеть настоящее с его безумной войной, героизмом украинских военных, с ужасными потерями и закаленным в огне военных пожаров мужеством украинского народа. Новая великая военная проза или выдающаяся новая военная драма об этой войне появятся, возможно, через год-два, а, может, и значительно позже. А современная поэзия реагирует на трагические вызовы времени – мгновенно, импульсивно, эмоционально, концентрированно образно.

В описании проекта указано, что актеры театра внимательно следят за публикациями современных украинских текстов. Поэтому актеры в большинстве сами выбирали тексты для декламации, которые отзываются им больше всего.

А выбор в этом поэтическом контексте достаточно широк. Глубокие поэтические тексты от Сергея Жадана, Екатерины Калитко, Любови Якимчук, Виталия Билозира, Марьяны Савки, Саши Ирванца, Юрия Рыбчинского и других украинских поэтов, пропустивших тему этой войны сквозь собственные сердца.

О рождении большого количества актуальной и очень сильной поэзии говорил, кстати, в недавнем интервью Игорь Кондратюк.

Реклама

Мы считаем, что следующее стихотворение Сергея Фалиона "Ми йдемо далі", который читает Остап Ступка, бывший свекр Полины Логуновой, надо услышать каждому!

Также на пике обсуждений новый трек Jerry Heil, который она посвятила Зеленскому, Киму и Арестовичу.

Реклама

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.