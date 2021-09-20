Остапчук вместе с супругой купили частный дом под Киевом: Будет свое семейное гнездышко (фото)

Ведущий вокального шоу "Співають всі!", которое выходит на телеканале "Украина" каждую субботу в 21:00, Владимир Остапчук сообщил радостную новость – вместе с супругой Кристиной они строят свое семейное гнездышко

Владимир Остапчук и его супруга строят загородный дом / Фото: instagram.com/kristygor

Владимир и его супруга Кристина, которая недавно перенесла операцию, скоро будут праздновать первую годовщину свадьбы. Сейчас пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но они не раз признавались, что мечтают о загородном доме. И вот желание Остапчуков наконец осуществится.

Об этом ведущий масштабного талант-шоу "Співають всі!" Владимир Остапчук написал в своем Instagram-аккаунте.

У нас будет дом! Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко, – сообщил он.

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Ведущий гипершоу "Маска" также разместил несколько фото, на которых они с Кристиной позируют на фоне своего строящегося дома. Пара пообещала делиться с подписчиками подробностями строительства, так как эта тема интересна и актуальна для многих. Ну а заехать в собственное жилье под Киевом Остапчуки планируют уже в следующем году.

Владимир и Кристина Остапчук переедут в частный дом в следующем году / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по ​​международному формату The Masked Singer. Ждите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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