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Остапчук вместе с супругой купили частный дом под Киевом: Будет свое семейное гнездышко (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 14:35
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Ведущий вокального шоу "Співають всі!", которое выходит на телеканале "Украина" каждую субботу в 21:00, Владимир Остапчук сообщил радостную новость – вместе с супругой Кристиной они строят свое семейное гнездышко
Владимир Остапчук и его супруга строят загородный дом
Владимир Остапчук и его супруга строят загородный дом / Фото: instagram.com/kristygor

Владимир и его супруга Кристина, которая недавно перенесла операцию, скоро будут праздновать первую годовщину свадьбы. Сейчас пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но они не раз признавались, что мечтают о загородном доме. И вот желание Остапчуков наконец осуществится.

Об этом ведущий масштабного талант-шоу "Співають всі!" Владимир Остапчук написал в своем Instagram-аккаунте.

У нас будет дом! Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко, – сообщил он.

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Ведущий гипершоу "Маска" также разместил несколько фото, на которых они с Кристиной позируют на фоне своего строящегося дома. Пара пообещала делиться с подписчиками подробностями строительства, так как эта тема интересна и актуальна для многих. Ну а заехать в собственное жилье под Киевом Остапчуки планируют уже в следующем году.

Владимир и Кристина Остапчук переедут в частный дом в следующем году
Владимир и Кристина Остапчук переедут в частный дом в следующем году / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по ​​международному формату The Masked Singer. Ждите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Смотрите также интервью с Владимиром Остапчуком в программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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