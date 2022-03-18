От еды до военной техники: как Сергей Притула помогает ВСУ и ТРО

В первый день войны Притула вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в здании своего офиса в Киеве

Сергей Притула обеспечивает ВСУ и ТРО всем необходимым / Фото: instagram.com/siriy_ua

О создании волонтерского штаба ведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил в своем Facebook-аккаунте, и в его офис сразу начали приходить люди, желающие помочь.

Штаб работает как координационный хаб – некий мост между оказывающими помощь и теми, кто в ней нуждается.

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Это было решение одной минуты. Мы долго не раздумывали. Восемь лет войны в Донбассе дали нам опыт. Потому мы уже знали, что и как делать, – рассказал Сергей Притула.

Сергей Притула активно организовывает волонтерство во время войны / Фото: instagram.com/siriy_ua

Главная цель — обеспечить в первую очередь бойцов территориальной обороны и военных ВСУ, стоящих на позициях в горячих точках Киева и Киевской области, держа оборону столицы. Поскольку территориальная оборона получает от страны только орудие, обеспечение бойцов формой, бронежилетами, касками, едой и другой техникой ложится на плечи волонтеров.

Сергей Притула помогает ВСУ и ТРО / Фото: instagram.com/siriy_ua

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По словам Сергея Притулы, в первые дни люди приносили в штаб практически все, что у них было дома: пакеты с лекарствами, одеждой и консервами, банки с консервацией, карематы и спальники, бинокли, фонарики и т.д. Владельцы крупных и малых бизнесов, в свою очередь, привозили (и продолжают это делать) крупные партии пищи, средств гигиены, военной одежды, медикаментов.

Впечатляет то, сколько людей хотят сейчас помогать. У нас волонтерит половина страны. Не все знают, как это делать эффективно. Люди звонят с запросами передать по одному, по два бронежилета в другую область. Кто-то привозит быстро портящуюся готовую пищу, и мы не можем передавать ее военным на передовую. Было такое, что нам привезли из Польши около ста румынских металлических касок, которые ни от чего сейчас не защищают, они не кевларовые, тяжелые и опасные. Я ценю усилия и желание помочь всем и каждому. Поэтому призываю, если хотите помочь, но не знаете как, лучше перечисляйте волонтерам средства, — призвал Сергей Притула.

Волонтерский штаб занимает практически два этажа. На первом устроен склад, разделенный на секторы: для лекарств, для вещей, для средств гигиены, для техники и оптики. Все, что привозят, здесь сортируют волонтеры. На втором этаже работает бэк-офис. Там волонтеры колцентра отвечают на звонки горячей линии, принимают запросы от командования подразделений и договариваются о закупках.

Волонтерский штаб Притулы занимает два этажа / Фото: пресс-служба

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Как рассказал Сергей Притула, потребности в военных с начала полномасштабной войны неизменны:

Нужно все, потребности у военных сейчас, как в 2014 году. В первую очередь, это бронежилеты и каски, часто спрашивают теплую форму, обувь. Они тоже очень быстро расходятся. Очень нужны на передовую тепловизоры и приборы ночного видения и дроны. Они расходятся иногда по 100 штук в несколько дней. Из медицинских средств больше не хватает турникетов и кровоостанавливающих средств.

С начала полномасштабного наступления россии, 24 февраля, Сергей Притула закупил помощи для военных на около 200 миллионов гривень. Ведущий собирает средства на счет армейской карты, на счет своего благотворительного фонда, а также на Патреоне, внести свой вклад можно даже в криптовалюте.

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