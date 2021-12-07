От Måneskin до Бибера: TikTok-хитов в Украине за 2021 год

Вот и TikTok подвел итоги года и представил самые вирусные треки, под которые пользователи создавали трендовые видеоролики. Какие же синглы получили популярность благодаря танцам блогеров в Сети?

TikTok назвал 5 популярнейших песен для создания видеороликов в 2021 году. / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/maneskinofficial

Мы уже знаем, что слушали украинцы на Spotify в 2021 году, и какие артисты стали самыми популярными. А что нам скажет TikTok? Кто на этой платформе прославился больше всего?

Что ж, вашему вниманию платформа назвала топ-5 песен, под которые фолловеры создавали ролики в 2021 году. Именно эти треки были на репите во всем мире, и стали популярны благодаря трендовым танцам блогеров!

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На официальном сайте TikTok объяснили, что больше всего в 2021 году пользователи использовали такие стили как поп, хип-хоп, рэп, электроника, ну и куда же без танцевальной музыки. Отметим, что это ожидалось.

А вот бесспорным лидером по количеству упоминаний в видео стал хит австралийского рэпера Masked Wolf – Astronaut In The Ocean. Интересно, что артист выпустил сингл еще в 2019 году, однако благодаря TikTok трек завирусился именно в 2021 году.

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Вторую строчку заняли победители "Евровидения-2021" Måneskin. Но популярность в приложении они приобрели не благодаря собственной песне, а каверу на Beggin дуэта Madcon. Группа впервые исполнила эту песню более трех лет назад, а официальный кавер презентовали четыре месяца назад. И вот то легендарное "ра-та-та-та" очень понравилось пользователям, которые немало записали роликов.

Третье место досталось 21-летнему рэперу Popp Hunna с его творением – Adderall (Corvette Corvette).

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На четвертом месте расположился 17-летний канадский музыкант ElyOtto. Его депрессивная композиция о низком уровне сахара в крови – SugarCrash! принесла артисту всемирную известность и контракт с лейблом RCA Records, с которым сотрудничают известные рэперы – A$AP Rocky и Kings of Leon.

И топ-5 популярных треков TikTok закрывает Джастин Бибер и The Kid Laroi с треком Stay.

Кстати, недавно мы писали о топ самых популярных роликов на YouTube в Украине за 2021 год. В этом году украинские пользователи предпочли просмотрам интервью, развлекательных шоу и клипов.

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