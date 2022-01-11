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От тихой девочки до скандальной персоны: как Ани Лорак избаловала 10-летнюю дочь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 07:00
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Сейчас дочери Ани Лорак и ее экс-мужа Мурата Налчаджиоглу всего 10 лет. Впрочем, несмотря на столь юный возраст, девочка уже успела прославиться своей избалованностью
Что известно о дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу – 10-летней Софии.
Что известно о дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу – 10-летней Софии. / Фото: instagram.com/anilorak

В последнее время София все чаще начала появляться вместе со звездной мамой на ТВ и разных светских мероприятиях. Так что зрители уже успели рассмотреть, какой растет крестница Филиппа Киркорова. Некоторые считают, что девочке слишком много позволяют в такие годы и что это впоследствии может повлиять на нее.

"Сегодня" решили разобраться, почему 10-летняя дочь Ани Лорак уже заработала скандальную репутацию, и способствует ли этому сама артистка.

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Девочка не отказывается от мата

Раньше Сеть "разнесло" скандальное видео с участием Софии, где она ругается! В прошлом году девочка, отдыхая с отцом Муратом и его невестой в Буковеле, покаталась на одном из аттракционов. Такой экстрим вывел девочку на эмоции, которые были видны на ролике, опубликованном Налчаджиоглу в Сети.

Стремительно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – говорила София.

После негативных комментариев фолловеров, Мурат скрыл публикацию и отметил, что дочь так выразилась, потому что просто была на эмоциях. Но, вероятно, это не впервые девочка нецензурно выражалась.

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Ани Лорак ни в чем не ограничивает дочь

Ранее Ани Лорак в одном интервью откровенно призналась, что она не вмешивается в жизнь единственной дочери, предоставляя ей полную свободу действий!

Я считаю, что ребенок должен развиваться творчески и всесторонне. Если все запрещать, есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является, – сказала она.

Артистка отмечает, что уже столкнулась с последствиями свободного воспитания. София совершает ошибки, но Лорак сознательно в это не вмешивается. Певица считает, что девочка сама должна сделать выводы. А мама только поддерживает дочь в ее решениях.

Ани Лорак дает полную свободу дочери.
Ани Лорак дает полную свободу дочери. / Фото: instagram.com/anilorak

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Конечно, из-за таких "свободных правил" воспитания Лорак остается для Софии идеальной мамой и лучшей подружкой. Вероятно, поэтому артистка не предпринимает более строгих действий, чтобы не испортить такую идиллию.

Более того, в возрасте девяти лет звезда позволила Софии завести личный аккаунт в Instagram, что тоже многим не понравилось. Но сейчас профиль девочки заблокирован.

Элитное обучение в России

Поскольку София вместе с Ани Лорак проживает в Москве, то и учится она в том же городе. Певица выбрала для девочки одну из самых престижных школ среди звезд российского шоу-биза – Павловская гимназия. Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики, в нем преподают носители иностранных языков и кандидаты наук. И самое интересное, стоит элитное обучение Софии почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен).

Дочь Ани Лорак учится в элитной школе в Москве
Дочь Ани Лорак учится в элитной школе в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Более того, за дополнительную плату есть возможность посещать различные спортивные секции. В частности, плавание, гимнастику и бальные танцы.

Известно, что вместе с Софией в этой гимназии учатся дочери Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.

Дорогие наряды и эксперименты с имиджем

Дочь Ани Лорак ходит только в четвертый класс, но она уже умеет отличаться от своих сверстников. Так, на первое сентября София решила поэкспериментировать с имиджем – она покрасила пару прядей волос.

Ани Лорак с дочкой Софией
Ани Лорак с дочкой Софией / Фото: instagram.com/anilorak

В общем девочка, как и ее звездная мамочка, всегда появляется на публике в брендовой одежде.

Дочь Ани Лорак всегда одевается стильно.
Дочь Ани Лорак всегда одевается стильно. / Фото: instagram.com/anilorak

София обожает публичность

Уже сейчас девочка пробует себя в роли артистки, что очень поддерживает ее мама. Еще в декабре она с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым и его наследниками стала ведущей популярной российской программы "Модный приговор". София появилась в ярко-салатовой кофте с юбкой и колготках с принтом татуировок.

Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора"
Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора" / Фото: instagram.com/fkirkorov

А уже в январе девочка вместе с мамой спела рождественскую песню на российском "Первом канале".

Роскошное празднование 10-летия

В июне 2021 года Софии исполнилось 10 лет. По случаю дня рождения дочери Ани Лорак устроила шумное гулянье. На праздник было приглашено немало друзей девочки, также были аниматоры, много шаров и огромный торт. Вероятно, такое мероприятие ударило по карману артистки, однако ей для дочери ничего не жалко.

Летом Софии исполнилось 10 лет.
Летом Софии исполнилось 10 лет. / Фото: instagram.com/anilorak

Как мы видим, Ани Лорак действительно позволяет маленькой дочери абсолютно все: экспериментировать, выступать на большую публику, ругаться. А София активно пользуется и хвастается этим, провоцируя скандал вокруг себя.

Отметим, что отец Софии сейчас строит отношения с киевлянкой Лилей, которая работает визажисткой и воспитывает дочь Александру. Также Мурат активно проводит досуг и с дочкой от предыдущего брака.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

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