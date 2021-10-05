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Отец Джамалы перенес операцию. Певица показала первые фото с ним

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 12:04
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Джамала опубликовала в сторис кадры со своим отцом Алимом Джамаладиновым, который недавно перенес сложную операцию. Певица призналась, что неделя для нее была очень трудной
Отец Джамалы перенес операцию
Отец Джамалы перенес операцию / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Недавно стало известно, что Джа купила участок под Киевом и теперь она будет жить в доме рядом с Дорофеевой и Монатиком. Но главное, по словам артистки – здоровье близких.

В сторис Джамала опубликовала видео со своим отцом. Певица навестила Алима Джамаладинова после операции, о чем также сообщила подписчикам.

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Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию, – написала в соцсети Джамала.

Джамала со своим отцом / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

В кадре Джамала появилась без макияжа, в повседневной одежде. Ее отец похвалил звездную дочь за танцы, назвав ее профессионалом: "Ты же у меня не танцовщица, ты же у меня профессионалка" и добавил, что ждет релиза ее нового альбома.

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Джамала со своим отцом / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Этим летом Джамала отдыхала в Египте вместе с семьей. Отец певицы проводил время с внуками на пляже и пел им крымскотатарские песни. Трогательным видео Джа тоже поделилась с фолловерами в Instagram.

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Джамала рассказала о буллинге, который ей пришлось переживать во время беременности и после родов:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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