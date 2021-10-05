Отец Джамалы перенес операцию. Певица показала первые фото с ним

Недавно стало известно, что Джа купила участок под Киевом и теперь она будет жить в доме рядом с Дорофеевой и Монатиком. Но главное, по словам артистки – здоровье близких.
В сторис Джамала опубликовала видео со своим отцом. Певица навестила Алима Джамаладинова после операции, о чем также сообщила подписчикам.
Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию, – написала в соцсети Джамала.
В кадре Джамала появилась без макияжа, в повседневной одежде. Ее отец похвалил звездную дочь за танцы, назвав ее профессионалом: "Ты же у меня не танцовщица, ты же у меня профессионалка" и добавил, что ждет релиза ее нового альбома.
Этим летом Джамала отдыхала в Египте вместе с семьей. Отец певицы проводил время с внуками на пляже и пел им крымскотатарские песни. Трогательным видео Джа тоже поделилась с фолловерами в Instagram.
Джамала рассказала о буллинге, который ей пришлось переживать во время беременности и после родов:
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