"Отец первый раз за войну увидел улыбку своего ребенка": Позитив о том, как помогает маленьким украинцам

Музыкант Алексей Завгородний решил помогать детям, потому что они будущее страны

Позитив поддерживает детей-переселенцев. / Фото: instagram.com/positiff

Многие звезды украинского шоубиза вступили в ряды волонтеров и оказывают поддержку нуждающимся. Так, Даша Астафьева готовит еду для наших защитников, а Позитив устраивает праздники для детей-переселенцев.

В интервью для программы "Зірковий шлях" Позитив поделился, что вместе с единомышленниками он создал проект "Дети детям". Артист говорит, что сначала это была импровизированная акция. Идея шла из одного заведения в Каменец-Подольском, где мама Алексея также помогает с едой для беженцев.

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Мы увидели, как местные детишки приносили игрушки в эту кафешку для детей, которые даже не успели забрать свои игрушки из дома, которые поехали просто голые и босые. И мы подумали, что это очень клевая инициатива, для того чтобы дети действительно чувствовали себя детьми, – поделился музыкант.

Позитив добавил, что в Каменец-Подольском местные звезды объединились в команду, которую назвали "Звездный десант". Они и создают акции для детей, где есть психологическая помощь, где местные дети знакомятся с детьми, приехавшими из горячих точек.

Ко мне подошел отец какого-то ребенка, он плачет и говорит: "спасибо вам за то, что я первый раз увидел улыбку своего ребенка за эту неделю". И тогда понимаешь, что это нужно делать, потому что этого не хватает семьям, детям, – добавил певец.

Позитив делится, что с помощью такого проекта детям хотят показать, что жизнь не заканчивается.

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Это будущее (дети, – ред.). Этим маленьким людям восстанавливать страну, работать, что-то делать во благо страны. Поэтому, конечно, их надо поддерживать. Они все – наша надежда, – подчеркнул музыкант.

Ранее мы писали, что режиссер "Бонда" Кэри Фукунага поехал волонтерить в Краматорск после ракетного удара.