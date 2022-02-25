Откройте глаза: Злата Огневич обвинила российских звезд в дезинформации

Певица также рассказала, что провела ночь в укрытии

Злата Огневич провела ночь в укрытии / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

К поддерживающим Путина россиянам уже обратилась Настя Каменских. Теперь и Злата Огневич опубликовала в сети пост. В нем артистка обвинила российских звезд шоу-бизнеса в дезинформации.

Война в Украине – это не фейк! Бомбят всю Украину! Услышьте нас! Мы сидим в бомбоубежищах/метро/подвалах уже вторые сутки. Откройте глаза. Услышьте правду! – написала Злата в сторис.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

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Огневич также написала, что артисты из России дезинформируют своих фанатов и поклонников, пишут, якобы Украина атакует сама себя.

Мы обращаемся к своим фанатам, пожалуйста, пишите комментарии под публикациями звезд из РФ о том, что они должны помочь остановить войну, а не провоцировать конфликт. Россия зашла войной в Украину. Россия бомбит мирные города, – написала исполнительница.

Многие мировые звезды уже высказались против войны в Украине:

Тем временем Николай Басков поддержал нападение России на Украину.