Отпечаток пальца Тины Кароль был продан за 100 тысяч грн: на что певица потратит сумму

Артистка продала цифровой лот на NFT-аукционе. Тина Кароль поделилась с подписчиками новостью и рассказала, куда потратит все вырученные деньги

Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая впервые показала отрывок неизданного клипа, на своей странице в Instagram объявила, что ее отпечаток был продан на NFT-аукционе. Цифровой отпечаток пальца артистки ушел с молотка за 100 тысяч гривен. Артистка объяснила, на что собирается потратить такую сумму.

Все вырученные средства передаю в проект "Молода кров" – будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра, – написала Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Что такое NFT?

В последнее время NFT-арт стал очень популярен среди знаменитостей и деятелей искусства. NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемый токен – это вид криптографических токенов, которые не могут быть обменены или замещены аналогичными токенами.

Проще выражаясь, токен (token с англ – жетон) – это цифовой аналог "ценных бумаг". Ценность токенов определяется их создателями. Любой арт-объект можно оценить как в денежном эквиваленте, так и в токенах. Тина Кароль, к слову, оценила свой цифровой отпечаток пальца в 3000 долларов (примерно 80 тысяч гривен).

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль едва не задохнулась во время выступления на Atlas Weekend.