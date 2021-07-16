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Отпечаток пальца Тины Кароль был продан за 100 тысяч грн: на что певица потратит сумму

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 июля, 12:14
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Артистка продала цифровой лот на NFT-аукционе. Тина Кароль поделилась с подписчиками новостью и рассказала, куда потратит все вырученные деньги
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая впервые показала отрывок неизданного клипа, на своей странице в Instagram объявила, что ее отпечаток был продан на NFT-аукционе. Цифровой отпечаток пальца артистки ушел с молотка за 100 тысяч гривен. Артистка объяснила, на что собирается потратить такую сумму.

Все вырученные средства передаю в проект "Молода кров" – будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра, – написала Тина.

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Что такое NFT?

В последнее время NFT-арт стал очень популярен среди знаменитостей и деятелей искусства. NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемый токен – это вид криптографических токенов, которые не могут быть обменены или замещены аналогичными токенами.

Проще выражаясь, токен (token с англ – жетон) – это цифовой аналог "ценных бумаг". Ценность токенов определяется их создателями. Любой арт-объект можно оценить как в денежном эквиваленте, так и в токенах. Тина Кароль, к слову, оценила свой цифровой отпечаток пальца в 3000 долларов (примерно 80 тысяч гривен).

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль едва не задохнулась во время выступления на Atlas Weekend.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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