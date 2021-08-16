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Панорамные окна с видом на лес: DZIDZIO показал квартиру мечты, которую купил в Киеве

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
16 августа, 15:21
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Артист приобрел недвижимость в уютном районе столицы еще два года назад, но рассказал об этом только сейчас
DZIDZIO купил роскошную квартиру в Киеве - фото
DZIDZIO купил роскошную квартиру в Киеве - фото / Фото: instagram.com/dzidzio

Михаил Хома называет свое приобретение невероятно красивым. Судя по фотографиям, которые артист опубликовал в Instagram, все так и есть.

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Апартаменты находятся на втором этаже, а из окон открывается шикарный вид на водоем и зеленую природу.

Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы, – рассказал подписчикам Михаил Хома.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Бывшая супруга DZIDZIO – певица Slavia – в комментариях к посту поблагодарила Михаила за то, что он исполнил ее мечту.

Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что исполнил мою мечту, – написала Ярослава (настоящее имя Slavia).

Скриншот: instagram.com/dzidzio

На что Дзидзьо ответил, что это место Ярославе очень идет. Готовы поспорить, фанаты пару уже обсуждают воссоединение Михаила и Ярославы.

Что известно о разводе DZIDZIO и Slavia

Супруги прожили в браке 8 лет, а отношения их начались около 20-ти лет назад. Весной этого года Михаил Хома сообщил, что разводится с женой.

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SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Ярослава рассказывала в интервью, что старалась спасти брак, но все же они с Дзидзьо решили расстаться. В последующих комментариях Slavia жаловалась на то, что все реже общается с DZIDZIO и чувствует психологическое давление сего стороны.

Судя по свежим комментариям "эксов", они все-ктаки остались в хороших отношениях.

Смотрите эксклюзивное интервью SLAVIA для программы "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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