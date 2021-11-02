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Всем доказывал, что я не дурак – Алексей Дурнев рассказал, как хотел в детстве сменить фамилию

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 18:55
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Украинский блогер и телеведущий Алексей Дурнев признался, что лишь со временем принял свою фамилию. В детстве и в юношеские годы он очень хотел ее сменить
Алексей Дурнев в детстве очень стеснялся своей фамилии
Алексей Дурнев в детстве очень стеснялся своей фамилии / Фото: Инстаграм

Дурнев – это не псевдоним, а настоящая фамилия известного шоумена. Это сейчас Алексея по ней узнают сотни тысяч подписчиков в Сети, а в детстве она ему была не по душе. Поэтому будучи ребенком он даже прибегал к разным уловкам, чтобы ее скрыть:

Конечно, стеснялся. Когда поступал в городской лицей в Мариуполе – это лучшая школа Мариуполя – и там нужно было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией Ткаченко. Был бы сейчас Ткаченко, – говорит ведущий.

Но отцу, фамилия которого как раз-таки и досталась Алексею, категорически не понравились такое ухищрение сына:

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Папа дома устроил скандал. И так я остался Дурневым, – вспоминает шоумен.

Фото: Instagram Алексея Дурнева

Несмотря на то, что наиболее распространенная причина для издевательств над друг другом среди детей – нестандартные имена и фамилии Леша признается, что в школе его за это практически не дразнили, а после поступления в лицей одноклассники и вовсе не обращали на это внимание:

Ну, ничего особенного, не то чтобы сильно... Просто я как-то сам по себе этого стеснялся, – сказал Алексей.

Желание сменить фамилию осталось в детстве. По мере взросления она даже начала приносить пользу Дурневу – признается, что это была дополнительная мотивация чего-то достичь:

Потом анализировал все, что делал в медиапространстве. Получается, я как будто бы всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня, – поделился телеведущий.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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