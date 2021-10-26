Папина копия: Виктор Павлик сравнил свое детское фото с маленьким сыном

Певец поделился с аудиторией трогательным снимком со своим малышом Мишей и показал себя в детстве

Виктор Павлик показал фото с подрастающим сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Чаще всего подписчики звезд спорят о том, на кого больше похож малыш артистов – на маму или папу. Виктор Павлик, пока его нынешняя и бывшая супруги ведут войну в соцсетях, показал черно-белое фото с Мишей.

На снимке певец держит сына на руках, а тот мило улыбается. "Растет сынуля", – коротко подписал фотографии Павлик.

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В комментариях фолловеры Виктора обсуждают то, как мальчик похож на своего папу. Павлик же запостил в сторис свое архивное фото и сравнил его с фотографией сына Миши. Вот, как они выглядят вместе:

Виктор Павлик в детстве / его сын Миша / Фото: instagram.com/viktorpavlik

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Екатерина Репяхова родила сына Виктору Павлику в июне. Для певца малыш стал четвертым ребенком, а для Екатерины – это первенец.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик стали родителями / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.