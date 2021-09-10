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Паралич мы перешагнули: Дэвид Аксельрод о борьбе Алены Мозговой с болезнью Лайма

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 16:30
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В конце августа продюсер Алена Мозговая сообщила неприятное известие – у нее болезнь Лайма. На протяжении всего этого времени знаменитость поддерживает ее супруг Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод рассказал о здоровье Алены Мозговой
Дэвид Аксельрод рассказал о здоровье Алены Мозговой / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer, facebook.com/olenamozgova1

Последние несколько месяцев Алена Мозговая лечила последствия болезни и однажды даже шокировала распухшей от уколов рукой. Продюсер заметно похудела, но часть негативных последствий уже сумела преодолеть. Супруг Алены Мозговой, Девид Аксельрод прокомментировал ее состояние сейчас.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Девид Аксельрод сообщил, что одно из больших последствий болезни Лайма – паралич, но они уже прошли этот этап и лечат последствия.

Алена держится молодцом! Потому что болезнь Лайма для Украины – это болезнь, для Штатов, для Америки – это распространенная, просто у нее есть большой такое последствие как паралич. Мы это перешагнули. Сейчас просто уже лечим пост и смотрим что и как. Сейчас мы на курсах антибиотиков, плюс там будут снова у нас капельницы, ну нормально, держимся, спасибо... – рассказал супруг Алены Мозговой.

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Алена Мозговая после похудения
Алена Мозговая после похудения / Фото: facebook.com/olenamozgova1

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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