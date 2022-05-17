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Парень, который не заметил Джоли во львовском кафе, неожиданно использовал свою популярность

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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17 мая, 14:10
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14-летний Юлиан моментально стал известным на всю Украину (и не только) после того, как попал на видео с Анджелиной Джоли во львовском кафе
14-летний парень из Львова, который не заметил Анджелину Джоли в кафе, призвал брать животных из приютов
14-летний парень из Львова, который не заметил Анджелину Джоли в кафе, призвал брать животных из приютов / Фото: instagram.com/uanimals.official/

На знаменитом видеоролике юноша сидит в кафе и увлеченно читает или смотрит что-то на своем смартфоне. Украинцы сразу же создали сотни мемов, где главными героями стали Юлиан и Анджелина Джоли. Парнем также заинтересовалась пресса и взяла у него несколько интервью.

Юлиан решил использовать внезапно свалившиуюся на него популярность с благой целью – парень снялся в ролике украинской организации по защите прав животных UAnimals.

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Главный посыл видео – не заметить голливудскую звезду рядом – это не такая беда, как не замечать множество бездомных животных, которые сейчас как никогда нуждаются в помощи людей. Юлиан призвал украинцев брать животных из приютов.

Замечайте тех, кто в этом нуждается, – говорится в описании к ролику на странице UAnimals в Facebook.

Напомним, Анджелина Джоли приезжала в Украину в начале мая. Звезда пообщалась с беженцами из других регионов страны, а также посетила госпитали, где размещены детки, получившие травмы во время боевых действий.

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Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Однако актриса прибыла в Украину по собственной инициативе.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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