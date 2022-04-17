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Парню уже 9! Григорий Решетник трогательно поздравил старшего сына с днем рождения

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 13:56
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Ване Решетнику исполняется 9 лет. Как знаменитый отец поздравил именинника, смотрите в нашем материале.
Известный телеведущий поздравил сына-именинника
Известный телеведущий поздравил сына-именинника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

На этой неделе в семьей популярного украинского телеведущего Григория Решетника – праздник. Его старшему сыну Ване исполняется 9 лет.

Знаменитый и гордый отец троих сыновей поздравил первенца с днем рождения.

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Сегодня Ваюше 9 лет! Наш первый и самый старший сынишка. Очень талантливый, интеллигентный, творческий и невероятно хороший парень! Сынок, знай, мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты всегда улыбался и был счастлив! Помни, война скоро закончится и мы будем жить в Прекрасной Украине.

Григорий Решетник с сыном-именинником
Григорий Решетник с сыном-именинником / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

И теперь в адрес мальчика звучат самые добрые пожелания, самое желанное для всех из которых – победа Украины и долгожданный мир.

Кстати, судя по комментариям, хоть и шутливым, Гриша и Кристина Решетник намерены расширять семейство. Конечно, они мечтают о дочери, но если будет сын, они могут назвать его Борисом (в честь появления в Киеве Бориса Джонсона и его поддержки Украине), или Бориславой – если родится девочка.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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