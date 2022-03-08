Паша Ли погиб в Ирпене, спасая детей – рассказала Камалия

33-летний актер и телеведущий Паша Ли погиб под обстрелами. Певица Камалия поделилась подробностями его смерти

Камалия рассказала, как погиб актер и телеведущий Паша Ли / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/pashaleeofficial

Трагедия с Пашей Ли произошла 6 марта – он героически погиб, защищая детей. Об этом в Instagram написала певица Камалия.

Оказалось, что в одном батальоне с Пашей Ли служил близкий Камалии – Дмитрий. Сейчас он находится в больнице, так как пострадал во время обстрелов.

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Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла на вылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей с горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль российских орков. Все 9 детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям, – написала Камалия в соцсети.

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Паша Ли – известный украинский актер кино и дубляжа, певец, композитор, снимался в рекламе, участвовал во многих музыкальных шоу талантов, в том числе "Фабрика звезд 3". Он также снимался в картинах "Штольня", "Тени незабытых предков", SelfieParty, "Правило боя", "Встреча одноклассников".

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Ранее сообщалось, что голливудская звезда Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев, а Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.

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