Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Паша Ли погиб в Ирпене, спасая детей – рассказала Камалия

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 20:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
33-летний актер и телеведущий Паша Ли погиб под обстрелами. Певица Камалия поделилась подробностями его смерти
Камалия рассказала, как погиб актер и телеведущий Паша Ли
Камалия рассказала, как погиб актер и телеведущий Паша Ли / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/pashaleeofficial

Трагедия с Пашей Ли произошла 6 марта – он героически погиб, защищая детей. Об этом в Instagram написала певица Камалия.

Оказалось, что в одном батальоне с Пашей Ли служил близкий Камалии – Дмитрий. Сейчас он находится в больнице, так как пострадал во время обстрелов.

Реклама

Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла на вылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей с горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль российских орков. Все 9 детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям, – написала Камалия в соцсети.

Реклама

Паша Ли – известный украинский актер кино и дубляжа, певец, композитор, снимался в рекламе, участвовал во многих музыкальных шоу талантов, в том числе "Фабрика звезд 3". Он также снимался в картинах "Штольня", "Тени незабытых предков", SelfieParty, "Правило боя", "Встреча одноклассников".

Реклама

Ранее сообщалось, что голливудская звезда Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев, а Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять