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Павел Зибров о возвращении украинских артистов из РФ: Одиозным тут делать нечего!

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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4 января, 14:54
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Народный артист Украины Павел Зибров поделился с нами мнением об украинских исполнителях, которые возвращаются домой после гастролей в РФ, и российских артистах, гастролирующих по Украине
Павел Зибров выразил свою позицию по поводу гастролей артистов из РФ
Павел Зибров выразил свою позицию по поводу гастролей артистов из РФ / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Весной этого года Ани Лорак, которая уже долгое время гастролирует по России, даст сразу три концерта в Украине – в Харькове, Запорожье и Херсоне. Летом прошлого года артистка дала концерты в Одессе – тогда Лорак выступила на родине впервые за семь лет.

Мы поинтересовались у артистов и продюсеров, что они думают по поводу украинских артистов, которые давно работают в стране-агрессоре, но сейчас резко захотели вернуться домой.

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Вот что по этому поводу рассказал "Сегодня" Павел Зибров.

Одиозным тут делать нечего! Они сделали свой выбор – не мы за них, а они! Семь лет войны. Взрослые люди, ведь, – говорит Павел Николаевич.

Павел Зибров рассказал, что думает об украинских артистах, гастролирующих по РФ
Павел Зибров рассказал, что думает об украинских артистах, гастролирующих по РФ / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Мы также поинтересовались у народного артиста, как он относится к приездам в Украину российских артистов, которые посещали временно оккупированный Крым и поддерживают политику Кремля.

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Меня удивляет Шуфутинский (российский певец Михаил Шуфутинский. -Ред.). Он же был в Крыму. Если уже для всех делать (запрет на выступления. – Ред.), то для всех. Меня удивляет, что все так выборочно. Смотрю – висят его афиши на 8 марта. Прекрасный артист, мне нравится его творчество, но если артисты заняли свою позицию – не за Украину – и нарушают законы нашей страны, то какие могут быть исключения? Почему? Я думаю, что разберутся нужные службы, – комментирует нам артист.

Напомним, что продюсер Игорь Кондратюк после концертов Лорак в Украине сравнил украинских артистов в РФ с французскими куртизанками, сотрудничавшими с гитлеровцами.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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