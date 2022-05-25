Павла Зиброва крупно подставили – певцу пришлось все объяснять своим возмущенным фанатам

Народного артиста Украины засыпали гневными сообщениями после того, как в Сети появились кадры "его" выступления

Двойник Павла Зиброва подставил артиста, выступая на мероприятиях / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

На своей странице в Instagram знаменитый украинский певец разместил фото – кадр из видео, на котором якобы он выступает на одном из мероприятий.

Как оказалось, это двойник Павла Николаевича, хотя многие поклонники певца подумали, что на кадрах – реальный Зибров. Народный артист поспешил объяснить ситуацию.

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Друзья, получаю смс и ваши комментарии по поводу "Свадьба богачей во время войны". Во-первых, с 24 февраля жизнь уже никогда не будет такой как до. Все спланированные выступления и корпоративы отменились/перенесли на неопределенный срок. Во-вторых, перед тем как писать, смотрите внимательно! На видео (скриншот прикрепляю) двойник Павла Зиброва. Неужели я так похож на него, что вы столько пишете мне? Да, бывают шоу двойников, они копируют образ и т.д. Но я вас очень прошу, проверьте информацию достоверно, прежде чем выливать грязь на артиста.

Скриншот: Instagram

Павел Николаевич подчеркнул, что он помогает армии, переживает за Украину и никогда бы не позволил себе "веселиться в такое тяжелое для страны время".

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