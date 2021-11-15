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Павлик впервые признался, как рассекретили его роман с Репяховой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 09:08
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В этом году Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновала шестую годовщину романтических отношений
Виктор Павлик рассказал, как стало известно об их романе с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик рассказал, как стало известно об их романе с Екатериной Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако долгое время Виктору Павлику и Екатерине Репяховой удавалось сохраняться отношения в секрете. Известно, что их роман начался, когда артист еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Возможно, пара и дальше не афишировала личную жизнь, если бы не одно "но".

Какое-то концертное агентство позвонило с очередным концертом, Катя прислала райдер, а в нем указано, что поселение – мы вместе в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией. Сложный шаг, дети, внуки, я взрослый человек. Я понимал это все, но Катя правильно говорит — у любви нет границ, – признался Виктор Павлик в программе "Світське життя".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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По словам Екатерины Репяховой, они с Виктором Павликом решили рассказать о своих отношениях, чтобы избежать разговоров о молодой любовнице.

Напомним, Екатерина Репяхова, которая младше Павлика на 29 лет, стала его четвертой женой. У них есть сын Михаил. Для Виктора это четвертый ребенок, а для Репяховой – первый.

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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