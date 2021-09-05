Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Цымбалюк в платье

Взрослые девочки

Новый герой "Маски"

Кино в Венеции

Вышел за жену

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Передумал за день до съемок: дети уговорили Данилко снова стать детективом шоу Маска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 17:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артист признался, что до последнего момента не знал, стоит ли ему принимать участие в съемках второго сезона гипершоу "Маска", но пошел на это ради самых маленьких зрителей
Андрей Данилко стал пятым судьей гипершоу "Маска"
Андрей Данилко стал пятым судьей гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Мы уже писали, что телеканал "Украина" приступил к съемкам второго сезона гипершоу "Маска", и даже показали первых персонажей – это Скандал, Фея и очень крутой белый Тигр.

Реклама

В масштабном проекте зрители снова увидят звездных детективов в том же составе, который так полюбился всем еще в первом сезоне: NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска"
Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Данилко признался, что до последнего момента не был уверен, что снова станет детективом шоу "Маска" во втором сезоне. Но когда ему показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять.

Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детворе по душе, ей так понравилось разглядывать и угадывать эти веселые маски... В общем, дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в "Маску" и отгадывай, – добавил артист.

Напомним, что ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Реклама

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Состоялась премьера самого эпичного фильма года — "Дюна"
Узнать больше
Актер Тарас Цымбалюк в новом фотосете. Как вам?
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять