Передумал за день до съемок: дети уговорили Данилко снова стать детективом шоу Маска

Артист признался, что до последнего момента не знал, стоит ли ему принимать участие в съемках второго сезона гипершоу "Маска", но пошел на это ради самых маленьких зрителей

Андрей Данилко стал пятым судьей гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Мы уже писали, что телеканал "Украина" приступил к съемкам второго сезона гипершоу "Маска", и даже показали первых персонажей – это Скандал, Фея и очень крутой белый Тигр.

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В масштабном проекте зрители снова увидят звездных детективов в том же составе, который так полюбился всем еще в первом сезоне: NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Данилко признался, что до последнего момента не был уверен, что снова станет детективом шоу "Маска" во втором сезоне. Но когда ему показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять.

Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детворе по душе, ей так понравилось разглядывать и угадывать эти веселые маски... В общем, дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в "Маску" и отгадывай, – добавил артист.

Напомним, что ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

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Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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