Ребенка Вакарчуку родила 39-летняя шатенка – СМИ (фото)

Возможная мать первенца фронтмена "Океана Эльзы" в мае принимала участие в съемках клипа группы и опубликовала загадочный пост в соцсети

Стало відомо, хто матір дитини Святослава Вакарчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Матерью новорожденного первенца фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука может быть исполнительный продюсер продакшена Radioactive Films 39-летняя Евгения Яцута.

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщило ТСН.

Известно, что Яцута снимала клип на песню "Океана Эльзы" – "В небо жене" в мае.

Журналисты считают, что мать ребенка Святослава Вакарчука Евгения Яцута / facebook.com/yatsuta

Кроме того, в том же месяце она появилась на одном из публичных киномероприятий беременной, а недавно пыталась через Facebook найти няню для детей (женщина также воспитывает дочь Софию от первого брака).

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Также журналисты отмечают, что ранее возможная избранница Вакарчука публиковала воспоминание с венком на Ивана Купала с подписью: "Мой венок таки доплыл до назначения".

Ранее появилась информация, что у 46-летнего лидера "Океана Ельзи" и бывшего народного депутата Украины Святослава Вакарчука родился сын.

Напомним, в июне этого года Святослав Вакарчук развелся со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой был вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.