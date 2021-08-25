Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Кузьму "оживили"

Квартира Киркорова

Принцы помирились

Топ фильмов

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ребенка Вакарчуку родила 39-летняя шатенка – СМИ (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
25 августа, 22:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Возможная мать первенца фронтмена "Океана Эльзы" в мае принимала участие в съемках клипа группы и опубликовала загадочный пост в соцсети
Стало відомо, хто матір дитини Святослава Вакарчука
Стало відомо, хто матір дитини Святослава Вакарчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Матерью новорожденного первенца фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука может быть исполнительный продюсер продакшена Radioactive Films 39-летняя Евгения Яцута.

Реклама

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило ТСН.

Известно, что Яцута снимала клип на песню "Океана Эльзы" – "В небо жене" в мае.

Журналисты считают, что мать ребенка Святослава Вакарчука Евгения Яцута / facebook.com/yatsuta
Журналисты считают, что мать ребенка Святослава Вакарчука Евгения Яцута / facebook.com/yatsuta

Кроме того, в том же месяце она появилась на одном из публичных киномероприятий беременной, а недавно пыталась через Facebook найти няню для детей (женщина также воспитывает дочь Софию от первого брака).

Реклама

Также журналисты отмечают, что ранее возможная избранница Вакарчука публиковала воспоминание с венком на Ивана Купала с подписью: "Мой венок таки доплыл до назначения".

Ранее появилась информация, что у 46-летнего лидера "Океана Ельзи" и бывшего народного депутата Украины Святослава Вакарчука родился сын.

Напомним, в июне этого года Святослав Вакарчук развелся со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой был вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня

В медиа с 2003 года. Пишу о том, что происходит в мире, пока вы спите. Работала в Укринформе, Українських новинах и РБК-Украина, на портале Телекритика. Родилась в Белой Церкви, живу в Ирпене. В 2003 году закончила издательский факультет НТУ КПИ, и c тех пор моя профессиональная жизнь связана со СМИ. Обожаю итальянскую и грузинскую кухню, люблю хорошее кино и книги, а также неспешные велопрогулки на природе.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять