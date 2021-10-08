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Первое интервью Лорак после 7 лет молчания: певица назвала причину, почему уехала в Россию

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 октября, 14:35
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Артистка уже долгое время гастролирует по России. Кто-то поддерживает Ани Лорак, но многие также против того, чтобы украинская артистка выступала в стране-агрессоре
Ани Лорак впервые за семь лет гастролей в России дала интервью в Украине
Ани Лорак впервые за семь лет гастролей в России дала интервью в Украине / Фото: instagram.com/anilorak

В августе этого года Ани Лорак дала два концерта в одном из клубов Одессы, а позже презентовала песню на украинском языке. В соцсетях стали писать о том, что это ознаменовало "возвращение Лорак в Украину".

Ани Лорак дала первое за последние семь лет интервью в Украине и рассказала, почему долгое время продолжает гастроли в России.

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По словам артистки, она не переживает по поводу того, что многие пишут о ней не самые лестные слова.

Молодцы, так держать. Мне хватает любви. Я дерево любви, несу любовь. Мне бояться нечего, – говорит Ани Лорак в интервью ЖВЛ.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Также Лорак называет себя "птицей, которая дарит людям музыку без границ".

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В один момент мне было очень тесно в Украине, а крылья у меня росли. Я понимала, что мне нужен мир. Поэтому мы начали развивать новые территории, – поделилась артистка.

Отметим, что Ани Лорак уже долгое время выступает в России и получает российские музыкальные премии. Многие украинцы недовольны тем, что артистка дает концерты в стране-агрессоре.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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