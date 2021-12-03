Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Алек не стрелял

Альбом Оксимирона

Триумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дантес разделся и облил фанатов шампанским на первом сольном концерте

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 11:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В первых числах декабря концертная площадка Bel Etage собрала поклонников DANTES, которые пришли послушать уже давно известные треки и новые песни
Владимир Дантес выступил на первом сольном концерте
Владимир Дантес выступил на первом сольном концерте / Фото: Инстаграм

Еще осенью Владимир Дантес, который назвал лучших украинских стендап-комиков, анонсировал свой первый сольник - он должен был состояться только второго декабря. Из-за полного солтаута организаторы решили провести еще и дополнительный концерт.

На выступлении артиста поддерживала семья: мама, которая пришла еще задолго до начала, и жена Надя Дорофеева. Среди друзей Дантес пригласил Дмитрия Монатика, своего бывшего продюсера Наталью Могилевскую и Алексея Дурнева.

Реклама

На концерт Дантеса пришло много поклонников
На концерт Дантеса пришло много поклонников / Фото: Инстаграм

В анонсе организаторы указали, что "это первый концерт Дантеса, на котором он споет". Причем спел не только знакомые хиты "Грустные танцы", "SASHA", "Если бы", но и выступил с уже известным треком со времен Фабрики звезд "Девочка Оля".

На сольнике DANTES появился в красных штанах на подтяжках, с макияжем и с сережкой, которую подарила мама. Не обошлось и без голого торса, который певец продемонстрировал под песню "Девочка", посвященную Наде Дорофеевой.

Реклама
Фото: Instagram

Концерт прошел с элементами стендапа, с шутками о "додошатах и маленьких дантесиках". Во время исполнения Владимир взобрался на барную стойку и поливал зрителей игристым.

Судя по отзывам, поклонники остались довольны:

Фото: Instagram

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять