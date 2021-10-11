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Петиция Кондратюка о запрете артистов из РФ набрала 25 тыс. подписей. Что скажет президент?

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 октября, 09:42
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21 сентября Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей. Ее должен рассмотреть Зеленский
Петиция Игоря Кондратюка о запрете концертов артистов из России набрала 25 тыс. подписей
Петиция Игоря Кондратюка о запрете концертов артистов из России набрала 25 тыс. подписей / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

В тексте петиции продюсер и телеведущий просит запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

Кондратюк отметил, что подавляющее большинство российских артистов либо посещают оккупированный Крым, либо открыто поддерживают агрессию Кремля, либо просто молчат, что, по его мнению, тоже является поддержкой войны России с Украиной.

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В эксклюзивном комментарии "Сегодня" Игорь Кондратюк также объяснил, почему выступает против украинских звезд, работающих в России.

Так, на момент написания этого материала, петиция Кондратюка на сайте президента Украины набрала достаточное количество подписей, чтобы ее теперь рассмотрел глава государства.

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Петиция Игоря Кондратюка набрала 25 тыс. подписей / Скриншот: president.gov.ua

На своей странице в Facebook Игорь Кондратюк поблагодарил всех, кто поддержал его инициативу и отметил, что ждет рассмотрения петиции Зеленским.

Посмотрим – что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел во власть, – написал Кондратюк.

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Ранее Игорь Кондратюк отреагировал на интервью Ани Лорак, в котором она намекнула на "заказную" травлю ее как артистки, по причине которой она и уехала в Россию. Продюсер и ведущий на это заявил, что у Лорак "мало мозгов".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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