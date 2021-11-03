Петр Черный признался, что именно он познакомил Потапа с Настей Каменских

В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Петр Черный рассказал, какую роль сыграл в жизни Потапа

Петя Черный рассказал Потапу о Насте Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Мало кто знает, но именно певец Петр Черной рекомендовал Потапу обратить внимание на Настю Каменских. По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а у Насти был конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом.

И я Леше звоню: "Есть такая девочка – талантище и личико концертное", – рассказал Петя Черный в интервью.

Потап прислушался к совету певца. В течение 11 лет "Потап и Настя" были одним из самых успешных дуэтов Украины. Они выпускали хиты один за другим, собирали аншлаги и снимали клипы.

Реклама

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

В 2017-м Потап и Настя сообщили о паузе в совместной музыкальной работе. После этого появились ПТП и NK.

К слову, Петя Черный познакомил Потапа с Алексеем Завгородним, он же Позитив.

Реклама

Потап и Позитив / Фото: instagram.com/realpotap

Алексей Потапенко организовывал свою команду. И это пошла тусовка. Поэтому Алексей с благодарностью всегда говорит: "Да, Петруха нас собрал", – поделился артист в программе " Зірковий шлях".

Другие новости о звездах: