Певец Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы

Артист хотел сделать это раньше, однако заболел

Положинский подписал контракт 15 февраля/Фото: Instagram/oleksandrpolozhyn, коллаж: "Сегодня"

Украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных Сил Украины.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

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Подробности

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ", — написал Положинский.

Об артисте

Как пишет Wikipedia, Александр Положинский — украинский певец и шоумен, лидер украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году.

Артист родился 28 мая 1972 в Луцке. Петь начал очень рано, когда выступал на праздничных утренниках. В 1987 году, после окончания 8-го класса, поступил во Львовский военный интернат.

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Высшее образование — экономическое. Александр окончил экономический факультет Луцкого технического университета по специальности "экономика предприятия" и военный интернат во Львове.

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