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Певица Jerry Heil стала первой украинкой, победившей в известном музыкальном онлайн-конкурсе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 августа, 19:22
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Djooky Music Awards происходит ежеквартально: Jerry Heil стала победительницей летнего сезона, Summer 2021 Season. Сам конкурс был создан в 2020 году
Jerry Heil победила в международном онлайн-конкурсе Djooky Music Awards
Jerry Heil победила в международном онлайн-конкурсе Djooky Music Awards / Фото: instagram.com/thejerryheil

Основатели The Djooky Music Awards: Андрей Даховский, который долгие годы был представителем мейджор-лейбла Universal Music в Украине и Брайан Малуф, мультиплатиновый продюсер, работал со многими мировыми звездами, такими как Madonna, Queen, Майкл Джексон и другими.

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Jerry Heil, которая ранее представила совместную песню с Анной Тринчер, призналась, что находится в "тихом шоке" от победы. В Instagram девушка поблагодарила своих поклонников за поддержку.

За все время в Djooky Music Awards уже приняли участие более 13 000 музыкантов из 125 стран, а общее количество зарегистрированных пользователей платформы насчитывает 150 000.

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Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как выбирают победителя?

Djooky Music Awards происходит ежеквартально: Jerry Heil стала победительницей летнего сезона, Summer 2021 Season. Участники регистрируются, подают свои песни на конкурс, за которые должны голосовать другие пользователи онлайн-платформы Djooky. При этом искусственная "накрутка голосов" жестко карается – и таких участников сразу дисквалифицируют.

По результатам голосования победитель того или иного "сезона" получает денежное вознаграждение в размере 20 000 долларов или путешествие в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются топ-звезды мирового музыкального шоу-бизнеса.

Еще несколько новостей о Jerry Heil:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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