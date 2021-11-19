Певица Марина Круть: "С детства мечтаю создать настолько же масштабную музыку, как у Циммера и Вангелиса"

Украинская исполнительница Марина Круть в новом интервью рассказала о саундтреке к сериалу "Зломовчання", о необычном случае после Нацотбора на "Евровидение", меланхолии и гастролях за рубежом

Марина Круть рассказала о треке для "Зломовчання", выступлениях в других странах и меланхоличность в песнях / Фото: пресс-служба

10 декабря на OLL.TV состоится долгожданная премьера украино-хорватского сериала "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли. Ее героиня – известная меценатка Ольга – однажды узнает о пропаже своей племянницы, после чего бросает всё и отправляется на её поиски. В ходе личного расследования она выясняет, что за пропажей девушки, как и многих других молодых украинок стоит международная мафия, которая промышляет сексуальным рабством. А трафик девушек пролегает через Хорватию и городок, где живет Ольга со своей семьей, – Осиек.

Накануне в сети появился ролик к будущей премьере, который заинтриговал своими подтекстами. В видео каждому герою картины закрывает рот кто-то, стоящий рядом. Заставляя замолчать, еще глубже спрятать тайну каждого из них. Саундтреком к клипу выступила композиция известной украинской певицы Марины Круть "Зломовчання". Перед тем как взяться за создание этой композиции, она глубоко погрузилась в контекст сериала, а также отыскала нужный ритм и тональность, которые максимально точно передают атмосферу фильма.

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В эксклюзивном интервью Марина поделилась мыслями о женской интуиции и внутреннем чутье, рассказала, как "Евровидение" стало частью ее личной истории, отметила сексуальность балканских ритмов и гениальность Ханса Циммера. А также раскрыла фишку бандуры, ну и наконец, подчеркнула, что создавать украинский продукт — это хорошо, но создавать именно качественный украинский продукт — еще лучше.

Недавно вы вернулись из отпуска. Как проводит свободное время такой творческий человек?

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Я была у моря. Но не люблю валяться на пляже. Просто вода — это моя стихия, люблю находиться рядом с ней. Каждый день я сочиняла по новой песне и сразу же записывала в формате демо-версий. Эти композиции, возможно, появятся в новом альбоме. Честно говоря, мне бы сейчас не помешало отдохнуть после такого "отдыха".

Какую роль сыграл в вашей жизни отбор на "Евровидение"?

Для большинства артистов он становится трамплином. Безусловно, это был интересный и полезный опыт. У меня с этим отбором связана очень личная история. После участия в нем мне в Instagram прилетел коммент на пост, которому на тот момент было уже полтора года. Это был пост с фотографией, на которой я вместе с отцом. И в комменте женщина писала, что ищет своего брата. В итоге оказалось, что ее братом оказался именно мой отец! Он утратил связь с родственниками ещё в 90-х. И благодаря международной трансляции отбора на "Евровидение", эта женщина отыскала меня в социальной сети. Так что теперь у меня появилась связь с родными, о которых я ничего не знала и которые живут в другой стране.

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Марина Круть рассказала, как Нацотбор на "Евровидение" изменил ее жизнь / Фото: пресс-служба

Электрогитару можно назвать фасадным инструментом рока, а саксофон – джаза. А вот бандура еще в прошлом десятилетии ассоциировалась исключительно с народной музыкой. Теперь же этот инструмент стал все чаще появляться в совершенно других жанрах музыки. Например, в ваших руках бандура приобрела изысканное звучание в инди-музыке.

Бандура — это прежде всего инструмент для этномузыки. Так и останется. У наших соотечественников с 2014 года огромная жажда украинского. Многим нашим инди-артистам часто прилетают комменты "Спасибо за украинское!". С одной стороны, получать их очень приятно. Но с другой — к ним нужно относиться рассудительно. Ведь случается, что благодарят за продукт просто потому, что он украинский, при этом не беря во внимание его качество. Но несмотря на то, что бандура неразрывно связана с этно, она появляется во многих-многих других жанрах. И она привносит во все эти жанры что-то неожиданное и уникальное. Это прекрасно.

Вы много выступали в Китае, Канаде, в европейских странах и на Ближнем Востоке. Как за рубежом воспринимают бандуру?

Выступать с этим инструментом в других странах проще, чем в Украине. Потому что у тамошнего слушателя нет предубеждений по поводу бандуры. Ведь в нашей стране, как только ты появляешься на сцене с этим инструментом, то многие сразу думают, что сейчас будет нудная народная музыка. Я борюсь с этим стереотипом. В других странах этого предубеждения нет, они видят бандуру зачастую впервые в жизни и готовы к совершенно любому её звучанию в любом жанре и стиле.

Марина Круть рассказала, как бандуру воспринимают в других странах / Фото: пресс-служба

Почему в вашем творчестве так много меланхоличных песен?

Потому что я сама такая. Люблю погрустить. Хотя мои близкие не сказали бы обо мне такого: в жизни я — хохотушка. Да и в новом альбоме будет много динамичных танцевальных треков.

Почему народные песни под бандуру — зачастую меланхоличные?

История Украины переполнена потрясениями и трагедиями, это отобразилось в народной музыке. Но вместе с тем для бандуры написано огромное количество веселых композиций. Ведь кобзари, путешествуя по нашей земле, не только пели просвещающие песни, но и развлекали народ. Так что в их творчестве было и много позитивных произведений.

Одна из ваших самых свежих меланхоличных композиций под бандуру получила название "Зломовчання". Она звучит в промо одноименного сериала. Писать музыку специально для видеоролика — это совсем другой опыт, нежели создавать песни для своих альбомов?

Перед тем как начать работу над этой песней, я внимательно прочитала все доступные материалы о сериале: синопсис, интервью с создателями. Над этой композицией мы работали совместно с продюсером Игорем Тарнапольским. Самая непростая работа была именно над текстом к песне, над которым мы трудились вместе с Дашей Федоренко, она помогла адаптировать слова композиции к сериалу. И также созданием саундтрека занимался саунд-продюсер Dima DredLock. К тому же действие разворачивается на удивительных Балканах (часть сюжета перенесена в живописный хорватский город Осиек), которые славятся своей прекрасной музыкой. Ее мотивы я вплела в свою песню.

Марина Круть записала саундтрек для "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какую атмосферу вы хотели создать для зрителя при помощи этой мелодии?

Я хотела дать слушателю возможность почувствовать наивность молодой женщины, которая поддается обману и манипуляциям. По своей природе женщины очень интуитивны, у них хорошо развито внутреннее чутье. Поэтому героиня "Зломовчання" прекрасно понимает, что ее втягивают в роковую историю. Однако она все равно поддается и ступает на этот путь. В песне есть слова: "Хто мене заманив на світло ліхтаря вночі", которые говорят о женской инфантильности и доверчивости. Также в этой композиции присутствуют низкие басы, которые задают тональность сексуальных вибраций.

Какие у вас впечатления от сотрудничества с создателями сериала "Зломовчання"?

В сериале поднимаются очень непростые темы сексуального рабства и семейных хитросплетений. Об этом важно говорить, чтобы подобного зла стало меньше в нашем мире. Меня поразил уровень постпродакшена сериала. Все делается на очень достойном уровне. Также я восхищаюсь исполнительницей главной роли Ксений Мишиной. У нее просто мистический взгляд и потрясающая харизма.

Сериал "Зломовчання" выйдет эксклюзивно на OLL.TV / Фото: пресс-служба

В каких фильмах, по вашему мнению, самые офигенные саундтреки?

Музыка Ханса Циммера в "Дюне" (2021), композиции Вангелиса в "Бегущем по лезвию" (1982). Это музыка, которую хочется слушать после просмотра самих фильмов, как самостоятельное произведение. А потом переслушивать. И еще переслушивать. Лично для меня высшая степень крутости музыки — это когда с ней хочется просыпаться, засыпать и проживать под её ритмы каждую минуту. Ну а возвращаясь к Циммеру и Вангелису, – я с детства мечтаю о том, чтобы создать настолько же масштабную музыку, как у этих маэстро.

Автор: Антон Филатов

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится 10 декабря 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

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