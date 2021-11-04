Писал стихи за деньги – ведущий программы Мисливці за дивами ХАС рассказал о первом заработке

15 ноября на телеканале "Украина" стартует второй сезон захватывающих историй "Мисливці за дивами". Какими экстремальными приключениями Ведущий проекта ХАС (Назар Хассан) будет удивлять зрителя

Назар Нассан уверен, что удивит зрителей в новом сезоне "Мисливці за дивами"

Телеведущий признается, что во время съемок иногда делает то, на что в обычной жизни никогда бы не согласился.

Я сам управлял самолетом, совершил "мертвую петлю", прыгнул с парашютом, поднялся на воздушном шаре, и даже трогал руками облака, – рассказывает Назар.

Но помимо рискованных моментов в программе он также не ожидал, что некоторые происшествия из жизни героев его сильно растрогают:

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Встретил невероятное количество людей, которые рассказали мне свои жизненные истории. И среди них такие, от которых даже мне не удалось сдержать слез, – говорит ХАС.

Возможно, недавнее рождение сына так повлияло на ведущего – он стал намного чувственнее. Но несмотря на это, признается Назар, все-равно не боится рисковать. У него до сих пор есть тяга к экстремальным экспериментам.

Сейчас он успешный телеведущий, но, вспоминая свое бедное студенчество, Хассан рассказал, что в юные годы придумал интересный способ подзаработать – писал стихи для богатых однокурсников, а те от своего имени читали их девушкам.

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Я из не очень обеспеченной семьи, а учился с состоятельными одногруппниками, они хотели ухаживать за девушками, и я знал, как это делать. Для этого мне нужно было знать только их имена, цвет волос, глаз, и чем они увлекались. Иногда давали 50 гривен, а это по тем временам были огромные деньги, – вспоминает Назар.

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