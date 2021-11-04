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Писал стихи за деньги – ведущий программы Мисливці за дивами ХАС рассказал о первом заработке

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 19:30
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15 ноября на телеканале "Украина" стартует второй сезон захватывающих историй "Мисливці за дивами". Какими экстремальными приключениями Ведущий проекта ХАС (Назар Хассан) будет удивлять зрителя
Назар Нассан уверен, что удивит зрителей в новом сезоне "Мисливці за дивами"
Назар Нассан уверен, что удивит зрителей в новом сезоне "Мисливці за дивами"

Телеведущий признается, что во время съемок иногда делает то, на что в обычной жизни никогда бы не согласился.

Я сам управлял самолетом, совершил "мертвую петлю", прыгнул с парашютом, поднялся на воздушном шаре, и даже трогал руками облака, – рассказывает Назар.

Но помимо рискованных моментов в программе он также не ожидал, что некоторые происшествия из жизни героев его сильно растрогают:

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Встретил невероятное количество людей, которые рассказали мне свои жизненные истории. И среди них такие, от которых даже мне не удалось сдержать слез, – говорит ХАС.

Возможно, недавнее рождение сына так повлияло на ведущего – он стал намного чувственнее. Но несмотря на это, признается Назар, все-равно не боится рисковать. У него до сих пор есть тяга к экстремальным экспериментам.

Сейчас он успешный телеведущий, но, вспоминая свое бедное студенчество, Хассан рассказал, что в юные годы придумал интересный способ подзаработать – писал стихи для богатых однокурсников, а те от своего имени читали их девушкам.

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Я из не очень обеспеченной семьи, а учился с состоятельными одногруппниками, они хотели ухаживать за девушками, и я знал, как это делать. Для этого мне нужно было знать только их имена, цвет волос, глаз, и чем они увлекались. Иногда давали 50 гривен, а это по тем временам были огромные деньги, – вспоминает Назар.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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