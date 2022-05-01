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Пивоваров, Зарицкая и другие звезды спели об украинских городах-героях (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 мая, 22:14
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Артисты записали кавер на Місця щасливих людей Скрябина
Украинские звезды записали кавер на песню Скрябина
Украинские звезды записали кавер на песню Скрябина / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня

Всем известная песня группы Скрябин зазвучала по-новому. Юрко Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi и Руслана объединились, чтобы записать новую версию хита.

В текст Андрея Кузьменко, которого нет с нами уже семь лет, артисты внесли некоторые изменения – они спели об украинских городах, которых коснулась кровавая рука российских оккупантов: Мариуполе, Ирпене, Харькове, Херсоне...

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Видео было опубликовано в YouTube-канале Кузьмы Скрябина, где также рассказывается об инициативе музыкантов:

Одна из известнейших лирических песен легенды украинской музыки и фронтмена группы "Скрябин" Кузьмы – "Місця щасливих людей". В свое время он посвятил ее разным городам мира, где когда-то переживал моменты счастья. Среди них – Берлин, Мадрид, Париж и другие.

Известный украинский продюсер и соучредитель музыкальной премии YUNA Павел Шилько решил создать новую версию песни. Ее текст был отредактирован – все зарубежные города заменены названиями горячих точек русско-украинской войны. Теперь это Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон…

Ранее Злата Огневич и Артем Пивоваров представили первую совместную песню на слова украинского поэта Богдана-Игоря Антонича. Послушать ее можно здесь.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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