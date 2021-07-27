Плачу ночами: Даша Квиткова поделилась сложностями материнства и рассказала, с чем ей труднее справляться

13 июля Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Лев. Молодые родители очень счастливы, хотя ухаживать за ребенком – не самое легкое дело

Родившая Даша Квиткова призналась, что плачет по ночам от усталости / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова активно ведет свой профиль в Instagram. Она подробно рассказывала своим фолловерам о родах, а теперь делится историями о буднях мамы.

Накануне у Квитковой поинтересовались о ее моральном состоянии после рождения сына. Супруга Никиты Добрынина призналась, что ей сложно, но она находит в себе силы.

"Психи есть конечно, я и плачу иногда ночами. Просто от усталости. Но потом я себя собираю, потому что понимаю, что сыночку не легче", – поделилась с подписчиками Даша.

Скриншот: instagram.com/stories/kvittkova

При этом она с каждым новым днем чувствует себя "наполненной", а усталость всегда уходит.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина – Лев / Фото: instagram.com/stories/kvittkova

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Лев Добрынин родился на свет 13 июля в 9:51 утра. Роды Даши Квитковой длились больше шести часов, но перед этим она даже успела сделать укладку.

Никита Добрынин и Даша Квиткова расписалась в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония прошла 12 августа. На свадьбу молодожены пригласили своих родных, друзей и коллег.

Смотрите эксклюзивное интервью Даши Квитковой для программы "Зірковий шлях":