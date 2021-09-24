Племянница Ротару после смерти отца впала в депрессию: Я не знаю, что со мной было бы

Sonya Kay на год исчезла отовсюду, не выступала и не записывала новые песни. Причиной тому стала смерть ее отца, которую Соня перенесла очень тяжело

Sonya Kay страдала от депрессии, которая началась после смерти отца / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В прошлом году племянница Софии Ротару Sonya Kay потеряла отца. Он должен был вести Соню к алтарю – у певицы была запланирована свадьба. Однако смерть папы изменила планы девушки.

Потеря близкого человека отразилась на жизни Сони – на личном и на творчестве. По словам Sonya Kay, у нее была тяжелая депрессия, с которой ей помогли справиться самые родные.

У меня был очень тяжелый год, так как умер мой отец и после этого все как-то пошло наперекосяк. Прошла через глубокую депрессию, чего никогда в жизни не пожелаю даже врагу своему. И слава богу, что была моя мама и мой муж рядом со мной, потому что если бы их не было рядом, я не знаю, что бы было, – призналась Соня в комментарии телеканалу "Украина".

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Отца певицы – Сергея Хлябыча – похоронили в родных Черновцах. На похоронах присутствовала София Ротару.

Sonya Kay с родителями и Софией Ротару / Фото: Instagram

Кроме потери отца, Sonya Kay пришлось переживать и из-за своей мамы – женщина в тяжелой форме переболела COVID-19.

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Свадьба Сони все же состоялась: племянница Ротару и ее избранник Олег Петров провели этот день в киевском отеле Fairmont, откуда открылся вид на Днепр и набережную. Сама София Ротару тоже, конечно же, была на празднике.

Sonya Kay рассказала подробности о смерти отца:

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