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Племянница Ротару после смерти отца впала в депрессию: Я не знаю, что со мной было бы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 сентября, 14:44
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Sonya Kay на год исчезла отовсюду, не выступала и не записывала новые песни. Причиной тому стала смерть ее отца, которую Соня перенесла очень тяжело
Sonya Kay страдала от депрессии, которая началась после смерти отца
Sonya Kay страдала от депрессии, которая началась после смерти отца / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В прошлом году племянница Софии Ротару Sonya Kay потеряла отца. Он должен был вести Соню к алтарю – у певицы была запланирована свадьба. Однако смерть папы изменила планы девушки.

Потеря близкого человека отразилась на жизни Сони – на личном и на творчестве. По словам Sonya Kay, у нее была тяжелая депрессия, с которой ей помогли справиться самые родные.

У меня был очень тяжелый год, так как умер мой отец и после этого все как-то пошло наперекосяк. Прошла через глубокую депрессию, чего никогда в жизни не пожелаю даже врагу своему. И слава богу, что была моя мама и мой муж рядом со мной, потому что если бы их не было рядом, я не знаю, что бы было, – призналась Соня в комментарии телеканалу "Украина".

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Отца певицы – Сергея Хлябыча – похоронили в родных Черновцах. На похоронах присутствовала София Ротару.

Sonya Kay с родителями и Софией Ротару / Фото: Instagram

Кроме потери отца, Sonya Kay пришлось переживать и из-за своей мамы – женщина в тяжелой форме переболела COVID-19.

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Свадьба Сони все же состоялась: племянница Ротару и ее избранник Олег Петров провели этот день в киевском отеле Fairmont, откуда открылся вид на Днепр и набережную. Сама София Ротару тоже, конечно же, была на празднике.

Sonya Kay рассказала подробности о смерти отца:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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