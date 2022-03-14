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Победа из-за жалости? Kalush Orchestra рассказали о предстоящем Евровидении и участии в нем Украины

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Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 20:05
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Может ли Украина стать победителем песенного конкурса и нужно ли стране вообще принимать в нем участие?
Kalush Orchestra рассказали о предстоящем "Евровидении-2022"
Kalush Orchestra рассказали о предстоящем "Евровидении-2022" / Фото: YouTube

В этом году "Евровидение" состоится в итальянском Турине. Дата проведения финала песенного конкурса – 14 мая.

К участию в "Евровидении-2022" не допустят россию. Такое решение было принято оргкомитетом после нападения рф на Украину.

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Украину в Турине будет представлять коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинцам букмекеры уже прогнозируют первое место.

Мы пообщались с Kalush Orchestra о том, нужно ли сейчас нашей стране участие в конкурсе, сможем ли мы победить, а также что участники группы делают во время войны.

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— Вообще уместно ли участвовать сейчас в этом конкурсе?

Конечно, приоритеты сместились. В первую очередь важно сейчас, чтобы все были здоровы и выжили в этой войне, а также – победить врага. Кроме того, думаю, что в песенном конкурсе "Евровидение-2022" мы должны занять первое место и показать еще раз всему миру, что украинцы не только сильная, но и талантливая нация.

— Есть ли у вас резервное видео?

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Нет, но планируем как раз снимать его уже в ближайшее время.

Kalush Orchestra будут представлять Украину на "Евровидении-2022"
Kalush Orchestra будут представлять Украину на "Евровидении-2022" / Фото: "Сегодня"

— Вы думаете, что можете победить? Чувствуется, какая уверенность в этом?

Я вижу, что сейчас мы поднялись по букмекерским прогнозам. И кроме того, у нас достаточно высокие шансы, по моему субъективному мнению.

— Если победите, не будет ли это "победа из-за жалости", учитывая, что в Украине война?

Честно говоря, даже не хотелось бы, лично мне, побеждать разве что за счет этого. Потому что я считаю, что у нас очень сильная песня. Конечно, если выбирать между победой на конкурсе и остановкой войны, я выберу второе, это сейчас самое главное.

— Где вы сейчас территориально находитесь и как себя чувствуете? Кто из группы сейчас чем занимается?

Сейчас я нахожусь в Ивано-Франковске. Сделали волонтерскую организацию, нас уже 20 человек. И мы помогаем людям найти себе убежище, транспорт, перебраться, найти лекарства – очень актуально сейчас. Очень многие в восточных областях остались закрытыми, и они не могут достать лекарства, даже с едой у некоторых бывают проблемы. И мы занимаемся тем, что все эти вопросы помогаем решить.

Кроме того, к началу войны успели купить и ввезти резервуар для воды на 5000 литров в киевский детский дом.

Kalush во время войны заняты волонтерством
Kalush во время войны заняты волонтерством

— Может, кто-то ушел в терроборону?

Наш МС КилимМэн присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ. Сейчас он защищает столицу Украины от оккупантов.

— Как вы относитесь к тому, что ваша песня Стефания стала якобы символом этого тяжелого времени (под нее сейчас активно делают такие патриотические видео, особенно у ТikТоk)?

"Stefania", в принципе, — это песня, написанная для мамы, которая потом попала на "Евровидение", а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она вот стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. И какая его максимально сейчас поднимает, боевой дух нашей страны…

Вообще-то наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. И я думаю, что не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях. Но есть то, что есть.

Недавно Джамала выступила на финальном отборе "Евровидения" в Германии: песню "1944" все слушали стоя.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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