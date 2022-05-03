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Победа – Украине? Что в Европе думают о первом выступлении Kalush Orchestra на Евровидении

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 17:06
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Представители Украины провели первую репетицию своего номера на главной сцене конкурса
Как в сети реагируют на первую репетицию Kalush Orchestra на "Евровидении"
Как в сети реагируют на первую репетицию Kalush Orchestra на "Евровидении" / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в Турине стартует уже 11 мая. Участники из разных стран начали интенсивную подготовку к первым двум турам и финалу.

Представитель Украины – Kalush Orchestra – уже показали свой номер, обновленные костюмы и измененную версию песни Sefania.

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Репетиция Kalush Orchestra в Турине "Евровидение-2022":

Как реагирует европейский слушатель

В соцсетях уже появилось множество реакций аудитории на украинскую песню и значительная их часть – положительные. Фанатам "Евровидения" пришлась по душе колоритная музыка Украины – только вспомните прошлогодний триумф Go_A.

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  • Они целиком украли мое сердце. Kalush – лучшие на "Евровидении"

  • Надеюсь, в этом году они победят!

  • Потрясающе!! Они действительно могут передать песню вживую и заставить почувствовать ее, несмотря на то, что не понимают украинский язык. Определенно один из моих фаворитов "Евровидения" в этом году.

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Скриншот из YouTube

Многие видят Kalush Orchestra победителями конкурса либо в первой десятке лучших. Но есть и те, кто считает трек и выступление украинской группы слишком скучными:

  • 12 баллов от Вьетнама – Украине
  • Удачи, Украина

Скриншот из YouTube

  • ТОП-10, но не победитель
  • Ничего особенного. Надеюсь, они не выиграют конкурс из-за войны в Украине
  • Скучно

Скриншот из YouTube

"Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале. Россиянам, кстати, запретили голосовать и принимать участие в конкурсе.

Ранее Kalush Orchestra вместе с Jerry Heil записали песню про Анджелину Джоли, которая приехала в Украину.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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