Победа – Украине? Что в Европе думают о первом выступлении Kalush Orchestra на Евровидении

Представители Украины провели первую репетицию своего номера на главной сцене конкурса

Как в сети реагируют на первую репетицию Kalush Orchestra на "Евровидении" / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в Турине стартует уже 11 мая. Участники из разных стран начали интенсивную подготовку к первым двум турам и финалу.

Представитель Украины – Kalush Orchestra – уже показали свой номер, обновленные костюмы и измененную версию песни Sefania.

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Репетиция Kalush Orchestra в Турине "Евровидение-2022":

Как реагирует европейский слушатель

В соцсетях уже появилось множество реакций аудитории на украинскую песню и значительная их часть – положительные. Фанатам "Евровидения" пришлась по душе колоритная музыка Украины – только вспомните прошлогодний триумф Go_A.

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Они целиком украли мое сердце. Kalush – лучшие на "Евровидении"

Надеюсь, в этом году они победят!

Потрясающе!! Они действительно могут передать песню вживую и заставить почувствовать ее, несмотря на то, что не понимают украинский язык. Определенно один из моих фаворитов "Евровидения" в этом году. Реклама

Скриншот из YouTube

Многие видят Kalush Orchestra победителями конкурса либо в первой десятке лучших. Но есть и те, кто считает трек и выступление украинской группы слишком скучными:

12 баллов от Вьетнама – Украине

Удачи, Украина

Скриншот из YouTube

ТОП-10, но не победитель

Ничего особенного. Надеюсь, они не выиграют конкурс из-за войны в Украине

Скучно

Скриншот из YouTube

"Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале. Россиянам, кстати, запретили голосовать и принимать участие в конкурсе.

Ранее Kalush Orchestra вместе с Jerry Heil записали песню про Анджелину Джоли, которая приехала в Украину.