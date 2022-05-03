Победа – Украине? Что в Европе думают о первом выступлении Kalush Orchestra на Евровидении

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в Турине стартует уже 11 мая. Участники из разных стран начали интенсивную подготовку к первым двум турам и финалу.
Представитель Украины – Kalush Orchestra – уже показали свой номер, обновленные костюмы и измененную версию песни Sefania.
Репетиция Kalush Orchestra в Турине "Евровидение-2022":
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В соцсетях уже появилось множество реакций аудитории на украинскую песню и значительная их часть – положительные. Фанатам "Евровидения" пришлась по душе колоритная музыка Украины – только вспомните прошлогодний триумф Go_A.
Они целиком украли мое сердце. Kalush – лучшие на "Евровидении"
Надеюсь, в этом году они победят!
Потрясающе!! Они действительно могут передать песню вживую и заставить почувствовать ее, несмотря на то, что не понимают украинский язык. Определенно один из моих фаворитов "Евровидения" в этом году.
Многие видят Kalush Orchestra победителями конкурса либо в первой десятке лучших. Но есть и те, кто считает трек и выступление украинской группы слишком скучными:
- 12 баллов от Вьетнама – Украине
- Удачи, Украина
- ТОП-10, но не победитель
- Ничего особенного. Надеюсь, они не выиграют конкурс из-за войны в Украине
- Скучно
"Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале. Россиянам, кстати, запретили голосовать и принимать участие в конкурсе.
Ранее Kalush Orchestra вместе с Jerry Heil записали песню про Анджелину Джоли, которая приехала в Украину.
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